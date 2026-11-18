Los Seattle Mariners y los Kansas City Royals concretaron un intercambio de seis jugadores que destaca por la incorporación del tercera base venezolano Maikel García a la novena de Seattle, en un movimiento que también involucra a cinco lanzadores.

De acuerdo con el anuncio oficial de los Mariners, el equipo adquirió a García, al lanzador derecho James McArthur y al pitcher derecho de ligas menores L.P. Langevin. A cambio, Kansas City recibió al derecho Bryce Miller, al también lanzador derecho Logan Evans y al zurdo José A. Ferrer.

La operación representa un movimiento importante para ambas organizaciones, que intercambian piezas de distintas etapas de desarrollo con el objetivo de fortalecer sus respectivos planteles.

Maikel García, la principal incorporación de Seattle

El venezolano de 26 años llega después de una campaña complicada por las lesiones. Durante 2026 participó en 82 encuentros, en los que registró un promedio de bateo de .268, tres cuadrangulares, 38 carreras impulsadas y 20 dobles.

Fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas en 2025 y conquistó el Guante de Oro de la Liga Americana como tercera base, después de firmar una temporada con promedio de .286, 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.

El infielder fue una de las figuras de su selección durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el que Venezuela consiguió su primer campeonato y obtuvo el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP).

¿Qué reciben los Kansas City Royals?

Del otro lado del intercambio, Kansas City incorpora tres brazos que pueden aportar profundidad a su rotación y bullpen.

Bryce Miller es el nombre más destacado de este grupo; el derecho de 28 años terminó la campaña 2026 con marca de cuatro victorias y 10 derrotas, una efectividad de 4.17 y 119 ponches en 22 apariciones, 21 de ellas como abridor.

Por otro lado, se incorpora Logan Evans, quien debutó en las Grandes Ligas en 2025 y registró seis triunfos, cinco derrotas y una efectividad de 4.32. No tuvo actividad durante 2026 debido a una cirugía en el codo derecho.

El último jugador pertenece a José A. Ferrer, quién disputó 73 encuentros con Seattle durante la última campaña. El relevista zurdo consiguió cuatro victorias, cuatro derrotas y tres salvamentos, con una efectividad de 4.18.

Con este intercambio, los Mariners fortalecen su cuadro con un pelotero reconocido por su defensa, mientras los Royals apuestan por renovar y ampliar sus alternativas en el pitcheo de cara a la siguiente temporada de las Grandes Ligas.