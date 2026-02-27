El día que Marco Tolama se negó a narrar la tragedia de Senna: La confesión de José Ramón Fernández

La muerte de Marco Tolama, uno de los principales narradores de automovilismo en México, afectó a muchos de sus allegados y a otros que trabajaron muchos años junto a él en la televisión, principalmente en Imevisión y TV Azteca.

Su gran amigo y jefe, José Ramón Fernández, quien marcó una época dorada instruyendo a grandes narradores y comentaristas, lo recordó con cariño, sobre todo en las mesas de debate que tuvo y en las transmisiones de Fórmula Uno en México.

En particular, José Ramón lamentó la partida de Tolama, que considero un gran amigo y compañero en Canal 13.

"Se nos va un amigo y compañero de tantos años: Marco Tolama. Desde Canal 13, Imevisión, Gupo Acir y TV Azteca compartimos cabina, viajes, risas y la pasión por el automovilismo", detalló el gran jefe periodístico de muchas personas.

LA MUERTE DE AYRTON SENNA

Aquel premio de San Marino siempre será recordado con sensaciones extrañas. Desde las clasificatorias hubo accidentes y coacciones que despertaban muchas dudas. Sin embargo, el Gran Premio se corrió en un ambiente enrarecido el 1 de mayo de 1994.

Ayrton Senna, tricampeón de Fórmula Uno y que mantenía un pulso competitivo con Alain Prost, encontró el fin de su camino de forma abrupta cuando corría para Williams y a más de 200 kilómetros por hora se estrelló en la curva de Tamburello sufriendo daños en la cabeza que le ocasionaron la muerte incluso antes de llegar al hospital.

Aquel día el luto envolvió el corazón de muchos aficionados y de expertos como Marco Tolama que no quería salir a dar la noticia, recordó José Ramón Fernández.

Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: Marco Tolama no quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo hiciera y salió al aire con la voz quebrada y lágrimas. Así era, auténtico, sensible, enorme. Todo mi cariño a su familia y amigos."

Ayrton Senna viendo el devenir de una carrera. Archivo

Marco Tolama era infaltable en las mesas de opinión de José Ramón Fernández cuando se trataba de hablar de autos. Después de él siguió el camino El Chacho López, pero nunca tuvo la sabiduría ni los conocimientos, ni tampoco el carisma de uno de los más queridos del automovilismo en el periodismo.