F1 2026: Guía técnica del modo recta, modo curva y el nuevo sistema de rebase

La Fórmula 1 está lista para la mayor revolución tecnológica en el 2026 con un nuevo reglamento técnico tanto en chasis como en el motor, con nuevos sistemas que los aficionados tendrán que aprender para las carreras con conceptos que dejan de lado el DRS para dar paso a la aerodinámica activa y al modo Boost.

Aerodinámica Activa: El fin de la era DRS

Por primera vez, los monoplazas no solo moverán el ala trasera, sino también la delantera. Este sistema busca que los coches sean extremadamente eficientes en las rectas y pegados al suelo en las curvas, pero en cada una de las partes del circuito habrá una aerodinámica especial que se deberá usar, pero también un formato especial para activarlo en carrera.

Straight Mode (Modo Recta): En las zonas de activación, los alerones delantero y trasero se "abren" para minimizar la resistencia al aire. A diferencia del antiguo DRS, los competidores no necesitan estar a menos de un segundo para activarlo ni pasar por una zona de deteción; es una herramienta de eficiencia para todos.

En las zonas de activación, los alerones delantero y trasero se "abren" para minimizar la resistencia al aire. A diferencia del antiguo DRS, Corner Mode (Modo Curva): Es el estado por defecto. Los alerones regresan a su posición de máxima carga aerodinámica para permitir que los pilotos tomen las curvas a velocidades de vértigo sin perder el control aportando una mayor carga aerodinámica. Si se acuerdan del DRS no podía activarse en curvas, es justamente el mismo concepto.

Es el estado por defecto. Los alerones regresan a su posición de máxima carga aerodinámica para permitir que los pilotos tomen las curvas a velocidades de vértigo sin perder el control aportando una mayor carga aerodinámica. Si se acuerdan del DRS no podía activarse en curvas, es justamente el mismo concepto. Modo Parcial: En caso de lluvia, la dirección de carrera puede permitir que el alerón delantero esté en modo recta mientras el trasero mantiene la carga para evitar trompos, garantizando la seguridad sin sacrificar toda la velocidad. Este modo es ordenado desde dirección de carrera.

Modo Overtake: El nuevo "botón de pánico" para rebasar

Si bien la aerodinámica activa ayuda a la velocidad general, el verdadero truco para los rebases es el Modo Overtake.

El modo de adelantamiento funcionará de la siguiente manera en carrera. Existirá un punto de detección que será anunciado por control de carrera. Si un competidor está a menos de un segundo del coche que le precede, el sistema otorgará una "sobrecarga" de energía de 0.5 MJ para la vuelta siguiente.

La magia ocurre en la velocidad punta: mientras que el coche líder verá limitada su potencia eléctrica al llegar a los 290 km/h, el perseguidor, podrás exprimir los 350 kW del motor eléctrico hasta alcanzar los 337 km/h, aunque esto también sacrificará la batería por lo que los pilotos deberán saber cómo administrarlo.

Boost y Recharge: El juego de la batería

La gestión de la energía eléctrica ahora representa casi el 50% de la potencia total del coche, por lo cual los pilotos tendrán que saber cómo administrar la batería y poder recuperar la energía con el frenado o soltando el pie del acelerador.