El estadio Jalisco estaría listo para recibir a Chivas si es que llegan a la final del clausura '26

Cuando la naturaleza del juego hace que Chivas vaya bien, algo se encarga de afectarlo. Los propios aficionados, que están emocionados por el gran paso del equipo en el torneo Clausura 2026 por el lidertao.

Sólo el temor de que Javier Aguirre les arranque a más de seis jugadores para la liguilla, los tiene en ascuas, pero ahora se suma otro tema de incertidumbre.

Resulta que si Chivas llega a la final del torneo, prevista para el 21 de mayo o el 24 en caso de jugar como local la vuelta, no tendría el estadio Akron a su favor porque este será entregado el 17 de mayo a las autoridades de FIFA para que comiencen sus trabajos de logística en vísperas del Mundial 2026.

Chivas no logró alcanzar la marca de 8 triunfos consecutivos en el inicio del torneo, como lo realizó en el Bicentenario 2010, pero aspira a llegar muy lejos este torneo. Mexsport

EL JALISCO SIGU SIENDO SU CASA

Ante este panorama, Chivas tiene la opción de jugar en el Estadio Jalisco, emblemático estadio de la ciudad y que fue su casa desde 1960 hasta 2010 cuando se mudaron a su nuevo hogar en Zapopan.

Aunque la relación con los Clubes Unidos de Jalisco A.C. ha sido compleja durante muchos años, debido a que piensan que Chivas debería aportar más por su poder económico, es viable la opción de que jueguen ahí la final.

Durante el año pasado, en los trabajos de remodelación y cambio de cancha del Akron, Chivas pudo ocupar el estadio Jalisco sin problema para el club y los aficionados, que tienen el inmueble de una forma cercana y de fácil acceso.

El estadio Akron será sede de la Copa del Mundo. (Mexsport)

La única diferencia, y que incluso puede jugar a favor de Chivas es que el Jalisco tiene mayor capacidad de recibir a aficionados con 59 mil lugares, mientars su estadio, aunque más moderno y funcional, pudiera recibir hasta 46 mil espectadores. En ese sentido, un viaje al Jalisco para jugar sólo la final sería buen negocio.

Chivas va muy bien en el torneo y eso se junta con la esperanza de llegar a una final. Mientras todo sigue su curso, aspiran a no descender de posiciones y mantenerse con paso constante para jugar la liguilla en el Akron y de llegar a la final, pasar rápido el trámite al estadio Jalisco.