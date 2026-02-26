David Faitelson lamenta la muerte de Marco Tolama, referente de la Fórmula 1 en México

El fallecimiento de Marco Tolama, ocurrido la tarde de este jueves tras semanas de complicaciones respiratorias, ha generado una profunda respuesta de pesar entre colegas y figuras clave de la comunicación deportiva en México. La pérdida del expiloto y narrador, quien fuera pilar de transmisiones históricas en Imevisión y TV Azteca, dejó un vacío en las cabinas de automovilismo que sus contemporáneos han reconocido de inmediato.

David Faitelson, uno de los referentes más cercanos a Tolama durante su etapa en el equipo de José Ramón Fernández, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales destacando la faceta personal del narrador.

"Lamento mucho el fallecimiento de un gran periodista de automovilismo como Marco Tolama. Tuve ocasión, incluso, de descubrir más allá del gran profesional: una maravillosa persona", expresó Faitelson, recordando las jornadas compartidas en el estudio de Los Protagonistas y en cabinas de radio.

Faitelson evocó con nostalgia el tiempo que pasaron juntos en el programa “Los Protagonistas” describiendo a Tolama como un "buen hombre" y un compañero ejemplar en las transmisiones que marcaron una época en la radio nacional.

"Pasamos tardes inolvidables... Para su mujer e hijos, mi más sentido pésame", concluyó el comentarista.

Luis Manuel "Chacho" López, compañero de profesión por décadas, calificó el hecho como una "noticia muy triste" y una pérdida de dimensiones significativas para el deporte motor en el país. Por su parte, el periodista Aaron Soriano compañero de Marco en Claro Sports, recordó a Tolama como un "caballero" y lo despidió bajo el sobrenombre del “Señor Velocidad”-

Se unen en el dolor

El impacto de Tolama no se limitó a las fronteras nacionales. David Sánchez Olmos lo describió como una "referencia del periodismo deportivo latinoamericano", subrayando la relevancia de su estilo pedagógico que, como el propio Marco mencionaba en vida, buscaba convertir a los espectadores en mejores aficionados.

Compañeros con los que compartió micrófonos y redacciones también expresaron su gratitud como Iván Pirrón quien estacó el aprendizaje obtenido al trabajar a su lado, calificando la experiencia como un placer profesional.

Juan Carlos Vázquez envió sus condolencias a la esposa del comentarista y a sus hijos, Jimena y Marco, quienes estuvieron al frente de la información sobre su estado de salud durante su hospitalización.