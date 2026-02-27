Anton vence a Van Foreest con sacrificio

De vez en cuando en cuando al sumergirse el ajedrecista en el infinito laberinto combinatorio el quid estriba no sólo en olfatear que se ha producido una debilidad en el tablero sino en cómo explotarlo. El proceso técnico y de cálculo mental lo resolvió en forma brillante el español David Antón Guijarro al detectar el error de Van Foreest durante la R-2 del Festival de Praga. El golpe táctico fue demoledor: sacrificó un caballo y entregó un segundo caballo en sacrificio de obstrucción con el creó una imagen de mate. La línea arrolladora, vistosa, que desarticuló las unidades negras, dio la victoria al GM hispano.

El uzbeko Yakubbóev ofreció una demostración de su talento al sacrificar torre y alcanzar, con negras, un empate ante el campeón mundial D. Gukesh. Hoy Niemann, que empató en la ronda inaugural ante D. Gukesh, enfrenta a Yakubbóev.

El estadunidense Niemann dejó escapar una victoria sobre Aravindh, campeón de Praga 2025.

Clasificación después de la ronda 2: 1) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 1 ½; 2) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 1 ½; 3) David Navara, República Checa, 1 ½; 4) David Antón Guijarro, España, 1; 5) Dommaraju Gukesh, India, 1; 6) Jorden Van Foreest., Países Bajos, 1; 7) Aravindh, Chitambaram, India, 1) 8) Parham Maghsoodloo, Irán, ½ punto; 9) Vincent Keymer, Alemania, ½; 10) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, ½.

Resultados Ronda 2: 1) Niemann 0-1 Aravindh; 2) Maghsoodloo ½ Abdusattórov; 3) Keymer ½ Navara; 4) Antón 1-0 Van Foreest; 5) D., Gukesh ½, Yakubbóev.

Emparejamiento R-3: 1) Yakubbóev vs. Niemann; 2) Van Foreest vs. D, Gukesh; 3) Navara vs. Antón; 4) Abdusattórov vs. Keymer; 5) Aravindh vs. Maghsoodloo.

En el grupo Challenger son líderes con 2 puntos el neerlandés Thomas Beerdsen y el checo Stepan Hrbek. La china Zhu Jiner, primera en la siembra de este grupo, sufre dos descalabros ante los checos, Jachym Nemec y el líder Stepan Hrbek y aparece en el 10º y último lugar de la clasificación.

Blancas: David Antón Guijarro, España, 2,666.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705.

Defensa India de Rey, Clásico, E90.

R-2, Festival de Praga, 26–02-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.h3 e5 6.d5 a5 El peón no sólo gana espacio sino que contribuye a sostener una pieza menor en la casilla c5. En este tipo de configuraciones cobra importancia táctica y estratégica la cabeza de playa c5. 7.Cf3 Ca6 8.Ad3 0–0 9.0–0= Cd7 10.a3 Cac5 Otra alternativa era jugar 10...Cdc5 11.Ac2 Ad7 12.Ce2 f5 13.exf5 gxf5³ 14.Te1; 11.Ac2 f5 El agresivo avance de peón deja un puesto de avanzada en e6. 12.Ag5 De8?! Una imprecisión de Van Foreest que deja sin protección del peón c7. La debilidad la detecta de inmediato Antón Guijarro. Cuando el neerlandés elige la Dama por encima de las piezas menores, confía plenamente en su capacidad defensiva. Y sabe que para defender c7 tendrá que retroceder el caballo. Era preferible jugar Af6 o bien Cf6. Acaso al estilo Lásker permite el ataque (de flanco) con la idea de elaborar una ofensiva central. 13.Cb5! Ca6 El caballo pierde un tiempo al retornar a la defensa. Aunque como lo sabe el lector aficionado el tiempo en posiciones cerradas no es tan valioso como en el juego abierto. El no haber jugado Cf6 o Af6 rompe la armonía de las piezas negras y eso permite activar la energía de los trebejos blancos. 14.exf5 gxf5= Las negras han creado un fuerte centro con la falange e5-f5. La fuerza de Van Foreest ha equilibrado prácticamente la posición. 15.Ch4 e4 Acaso esta haya sido la idea de Van Foreest. Las negras se han adueñado del centro y gozan de espacio 16.De2 Conectan las torres. Y las negras se activan con el lance natural 16...Ce5 Con pequeña ventaja de las negras. Si 16...Axb2 17.Tae1 Ag7 18.f3+=. 17.Tad1 Ad7 18.b3 Tc8 Van Foreest disponía de mejores perspectivas con: 18...f4 19.Dxe4 Dh5–+ 20.g3 Axb5 21.cxb5 Cc5 22.Dxh7+ Dxh7 23.Axh7+ Rxh7 24.Axf4 Cxb3–+. 19.f4= Cf7= 20.Cd4! Con la mira en la cabeza de playa e6. Hay equilibrio en la posición. 20...h6 Con comodidad y ventaja de tiempo el gran maestro neerlandés comete este error después de reflexionar 12 minutos y cuarto. 21.Chxf5! hxg5 (21...Axf5 22.Cxf5 hxg5 23.Dh5 Ce5 24.Dxg5 Txf5 25.Dxf5 Cd3 26.Axd3 exd3 27.Tfe1 Df8 28.Dg4 Calidad y peones de flanco de rey dominan. 28...Te8 29.Txe8 Dxe8 30.Txd3 Cc5 31.Tg3 De7+-] 22.Cxg7 Rxg7 23.Ce6+ Axe6 24.Dxe4 Af5 25.Dxf5 De3+ 26.Rh1 Th8 27.Tde1 Negras abandonan. Si 27...Dg3 las blancas dan mate en 7 movimientos: 28.fxg5 amenazan mate en uno. 28...Ce5 29.Txe5 Dxh3+ 30.gxh3 Txh3+ 31.Dxh3 Th8 32.Te7+ Rg8 33.Dxh8+ Rxh8 34.Tf8++. 1–0.