CÁNCER NO TRATABLE

Señor La Mont, ¿me puede explicar cómo está esto de que algunos cánceres no se deben tratar?, me suena un poco inhumano, ¿no?

R. Esto hay que ponerlo en contexto. Le comparto que, como usted indica, algunos especialistas sostienen que no todos los cánceres deben tratarse de inmediato porque ciertos tumores crecen tan lentamente que nunca ponen en riesgo la vida del paciente. En las últimas décadas aumentaron los diagnósticos de varios cánceres en personas menores de 50 años, pero las tasas de mortalidad no crecieron al mismo ritmo. Esto llevó a médicos e investigadores a preguntarse si se están detectando tumores que jamás habrían causado daño real. En estos casos, se habla de vigilancia activa. Consiste en monitorear el tumor con estudios periódicos en lugar de iniciar tratamientos agresivos. La razón es que cirugías, radiación o quimioterapia pueden generar efectos secundarios importantes sin ofrecer un beneficio claro cuando el tumor es de crecimiento muy lento. Algunos cánceres de tiroides, próstata o ciertos tumores pequeños en órganos como riñón o intestino suelen entrar en esta categoría.

Los expertos aclaran que no se trata de ignorar la enfermedad, sino de evitar intervenciones innecesarias. Cada caso requiere evaluación individual, considerando edad, salud general y comportamiento del tumor. La idea central es equilibrar riesgo y beneficio para no tratar de más ni de menos y, así, proteger la calidad de vida del paciente.

LOS MÁS VALIOSOS

¿Me puede decir cuáles son los equipos deportivos más ricos del mundo, fuera de los de Estados Unidos?

R. Con gusto le comparto que el nuevo ranking de Forbes (autoridad en el tema) sobre las franquicias deportivas más valiosas del mundo confirma una tendencia que ya parecía irreversible. El dominio económico del deporte estadunidense es abrumador, pero el crecimiento de los grandes clubes europeos mantiene viva una competencia global que ya no se mide sólo en títulos, sino en mercados, audiencias y poder de marca.

Fuera de Estados Unidos, el liderazgo es claro. Real Madrid y Barcelona encabezan la lista internacional gracias a su alcance planetario, contratos de televisión y una maquinaria comercial que trasciende el futbol. Detrás vienen Manchester United, Liverpool, Manchester City, Bayern Múnich y Paris Saint Germain, todos convertidos en plataformas globales de entretenimiento. Estos diez equipos representan la elite económica del deporte fuera de Estados Unidos y muestran cómo Europa sigue siendo el epicentro del futbol negocio.

La distancia con America Latina es evidente. El club mexicano mejor posicionado en las mediciones recientes suele ser América, que aparece muy lejos del top mundial, pero, aun así, destaca como una de las marcas deportivas más fuertes del continente. Su presencia sirve como recordatorio de la brecha económica entre las grandes ligas globales y los mercados emergentes, pero también de la pasión y el potencial comercial que existe en la región.

Este panorama confirma que el valor de un equipo ya no depende sólo del rendimiento deportivo, sino de su capacidad para operar como una empresa global.