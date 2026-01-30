América Movil, de Carlos Slim, se une a la aventura de ‘Checo’ Pérez con Cadillac F1

El nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1, en el cual milita Sergio Pérez, confirmó este viernes su alianza con América Móvil y sus marcas para su primera temporada en la categoría.

Como parte de esta colaboración, las marcas Telcel, Infinitum y Claro mantendrán presencia en los activos del equipo tanto en el paddock como en pista durante los 24 Grandes Premios del calendario.

El año pasado, cuando el piloto mexicano tomaba un año sabático, la empresa se unió a Alpine y al argentino Franco Colapinto.

La Fórmula 1 representa la cúspide de la ingeniería, la innovación y la precisión a escala global. Cuando Sergio Pérez se unió al equipo Cadillac Formula 1, reconocimos la magnitud de su ambición y fue natural para nosotros formar parte de ese camino”, dijo Marcela Velasco Cámara, Chief Marketing Officer de América Móvil, en un comunicado.

Nuestra alianza con Cadillac Formula 1 refleja la visión de América Móvil de impulsar plataformas tecnológicas de clase mundial que conectan talento, velocidad e innovación con millones de personas”.

A través de marcas como Telcel, Infinitum y Claro, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico, el deporte de alto rendimiento y una base de aficionados cada vez más global, apasionada y exigente”.

We are excited to have América Móvil on board. As a leader in Latin American telecom, they bring us the power of @Telcel mobile, @infinitum broadband, and @ClaroBrasil’s TV and data services.



The journey starts now, let’s get to work 💪 pic.twitter.com/q55oLL8cgt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 30, 2026

La compañía de telecomunicaciones, a través de su programa deportivo Escudería Telmex Telcel, ha apoyado a Sergio Pérez a lo largo de su trayectoria en el automovilismo y en todo su paso por Fórmula 1, en donde fue subcampeón en 2023 y donde ha logrado seis victorias.

El tapatío regresará a la parrilla esta temporada, la cual será la número 15 en la que participe en la máxima categoría del deporte motor.

Combinado con su coequipero finlandés Valtteri Bottas, la dupla suma más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo de programas de trabajo en Fórmula 1.

Estamos encantados de dar la bienvenida a América Móvil al equipo Cadillac Formula 1 en un momento tan emocionante de nuestro recorrido”, expresó Tyler Epp, Global Head of Commercial Strategy del equipo Cadillac.

Nuestra ambición es ser un contribuyente relevante para el deporte, y contar con marcas con una larga y auténtica historia en la Fórmula 1 nos ayuda a conectar de manera genuina con los aficionados existentes, al mismo tiempo que alcanzamos nuevas audiencias en mercados emergentes”.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará el próximo 8 de marzo en Melbourne, Australia.