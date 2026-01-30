Pumas anota 4 goles en un primer tiempo luego de 10 años; Efraín Juárez era su rival

Jugando en viernes por la noche en Ciudad Universitaria, Pumas se marchó con 4 goles anotados en el primer tiempo frente a Santos, algo que no lograban desde hace 10 años, cuando derrotaron al Monterrey de Efraín Juárez... actual técnico universitario.

En duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, Pumas recibió a Santos en la capital del país en un día y horario poco habitual debido a la participación de los capitalinos en Concachampions.

En el compromiso celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, los dirigidos por Efraín Juárez lograron imponer condiciones desde el inicio del compromiso, en donde Jordan Carrillo entraba al área con claridad para marcar el primer tanto de la noche.

Pumas no dejó de pisar el acelerador durante los primeros 45 minutos y tanto Adalberto Carrasquilla como Alan Medina -además del doblete por parte de Jordan Carrillo- pusieron su nombre en el marcador, consiguiendo 4 goles en el primer tiempo luego de 10 años sin lograrlo.

Estos fueron los goles por parte de Pumas en el primer tiempo ante Santos:

11' / Jordan Carrillo, 1-0.

20' / Adalberto Carrasquilla, 2-0.

30' / Jordan Carrillo, 3-0.

39' / Alan Medina, 4-0.

Monterrey, el último antecedente

Fue el domingo 21 de agosto de 2016 cuando Pumas recibió a Rayados de Monterrey en Ciudad Universitaria al mediodía, compromiso correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2016 en el que Juan Francisco Palencia dirigía a los del Pedregal; Antonio Mohamed estaba al frente del timón de la Sultana del Norte.

El partido terminó con triunfo de Pumas (5-3), duelo en el que el marcador terminó 4-1 en favor de los universitarios al medio tiempo. Estas fueron las anotaciones a lo largo del encuentro:

15' / Matías Britos, 1-0.

18' / Matías Britos, 2-0.

24' / Pablo Barrera, 3-0.

31' / Matías Britos, 4-0.

38' / César Montes, 4-1.

54' / Carlos Pato Sánchez, 4-2.

60' / Jesús Gallardo, 5-2.

93' / Dorlan Pabón, 5-3.

* En este partido, Efraín Juárez vestía los colores de Monterrey, encuentro en el que ingresó de cambio al 83' en lugar de Rogelio Funes Mori.

Pumas anotó 4 goles a Monterrey en el primer tiempo del Apertura 2016, donde Efraín Juárez -hoy técnico universitario- defendía a Rayados. Mexsport

BFG