Frentes Políticos / 30 de enero de 2026

1. Sintonía. Donald Trump salió a reconocer lo que pocas veces concede, una conversación “productiva y positiva” con México. Tras la llamada solicitada desde Washington, el presidente de EU elogió a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder “inteligente y maravillosa”. La agenda tocó temas como la frontera, el combate al narcotráfico y la revisión del tratado comercial. Acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario Roberto Velasco, la Presidenta mantuvo firme la interlocución. Habrá más llamadas y reuniones bilaterales. El diálogo directo vuelve a ser activo estratégico. Y más que oportuno.

2. Equilibrio. En plena revisión del T-MEC, México marca postura. Claudia Sheinbaum confirmó que el interés nacional es mantener el tratado comercial como acuerdo tripartita, pese a la intención de Donald Trump de excluir a Canadá. La Presidenta defendió la relación con el primer ministro Mark Carney y adelantó que buscará una conversación directa para alinear posiciones. La revisión ya arrancó, con Marcelo Ebrard, pero sin Canadá presente, lo que despierta alertas, como advierte el IMCO. Dividir debilita; negociar en bloque fortalece. Cuidado. Se juega comercio, inversión y certeza.

3. Fantasma. Desde Washington, el embajador Esteban Moctezuma salió a desactivar una versión tan ruidosa como endeble. El libro The Invisible Coup, de Peter Schweizer, pretende vender la idea de que México interviene en la política de EU a través de su red consular. Acusación grave, sí; sustentada, no. Moctezuma recordó que los 53 consulados operan bajo la Convención de Viena y acuerdos bilaterales, dedicados a proteger derechos, emitir documentos y fortalecer vínculos culturales y económicos, no a hacer campaña. La Cancillería, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, respalda esa línea: cooperación, no injerencia.

4. Unidos. Morena, PT y Verde cerraron filas rumbo a 2027 y despejaron versiones de ruptura. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la coalición que la llevó a Palacio Nacional sigue firme, aunque la reforma electoral corre por una vía distinta y será propuesta por el Ejecutivo. Con dirigentes como Karen Castrejón confirmando el entendimiento político y la discusión legislativa por venir, el mensaje es doble: alianza, intacta y debate abierto. La reforma se presentará en los próximos días y se procesará en el Congreso, sin condicionarla al acuerdo electoral. La coalición camina unida, lo que la oposición no ha podido concretar.

5. Riesgo joven. Colima sigue atrapado en la espiral de violencia. Bajo el gobierno de Indira Vizcaíno, se mantiene en los primeros lugares nacionales de homicidio y como foco rojo en el reclutamiento de menores, según alertas de organizaciones civiles. El diagnóstico de México Evalúa no deja margen. Homicidio, extorsión y narcomenudeo encabezan los indicadores, con una expansión de drogas sintéticas que financia la disputa territorial. En Colima, los jóvenes viven expuestos al crimen y a la cooptación. Proteger a la juventud exige resultados medibles hoy, no promesas mañana. El crimen organizado recluta donde el estado falla.