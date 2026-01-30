La grande bouffe, el menú y los delirios

“Necesito un gourmet del caos. Las cocineras, aunque se digan chefs, salen más baratas. Además, ése es su lugar: la cocina. Aunque entre mis invitados habrá mujeres, es importante ponerlas en su lugar: están para servirme. Imponerse, hablar fuerte y amenazar es mejor y más rápido que intentar estúpidos acuerdos”.

La invitación llegó días antes a presidentes y primeros ministros con verdadero poder, como Rusia, China, Israel, monarquías de Oriente Medio, gobiernos de Asia central y países autocráticos como Hungría, Bielorrusia, Argentina. Rusia y China no estarán, aunque quizá, quieran participar.

Trump presentó la Junta por la Paz. Será presidente de forma indefinida y tendrá poder de veto sobre sus decisiones. Si los países quieren un puesto permanente, deben pagar mil millones de dólares. Todos ponen y él toma todo.

“La fastidiosa Unión Europea queda fuera, igual los paisitos repugnantes. La reunión será para ver al mundo como lo que es: un territorio enorme para inversiones inmobiliarias. Maquetas preciosas y videos espectaculares. Oferta inaugural: Gaza. Tiene todo, hasta eso de misión histórica: Paz. Jared presentará el plan. Luego, ¡a comer!

El menú tendrá 12 tiempos. Elijan:

1. Musakhan (aceite de oliva, zumaque, cebolla caramelizada y pollo asado en pan plano). Gaza. Ya acordado

2. Pabellón Criollo (carne mechada, caraotas, arroz y plátano). Venezuela. Ya mostré mi poder.

3. Yuca con mojo. Cuba. Caerá proximamente.

4. Borsch (sopa de remolacha). Ucrania. Acuerdo casi concluido.

5. Suaasat (sopa de foca, con cebolla y cebada). Groenlandia. En negociación.

6. Bademjan (berenjenas y tomates con cúrcuma y brillo aceitoso). Irán. Vamos en camino.

7. Enchilada completa. La mandaron de México, con un molesto TACO, de Suaasat.

8. Sirope de arce. Canadá. Se los advertí.

9. Stegt flæsk (cerdo crujiente con salsa de perejil y patatas). Dinamarca. Por no acatar mis deseos.

10. Pierogi (empanadillas rellenas de patata, queso, carne o col). Polonia. Putin la quiere.

11. Liushuish (aleta de tiburón, nido de pájaro, pepinos de mar y abulón) Taiwan. China la desea.

12. Ajiaco santafereño (sopa de pollo y papas). Colombia. Por el narcotráfico.

13. Carimañolas (masa de yuca rellena). Panamá. Recuperaré nuestro canal.

De postre, Melón glacé au Clicquot rosé (perlas de melón con champaña rosada) de Francia; Apfelstrudel, de Alemania; y Dame Blanch, helado de vainilla con chocolate, de Canadá. Bebidas: champaña G.H Mumm & Co. Cordon Rouge, vino de Burdeos Mounton Rothschild 1889 y chardonnay Chablis Moutonne. La música: YMCA una y otra vez, Nace una estrella y Perfecta ilusión. Brindemos por el “si no están en la mesa, están en el menú”. Gracias por la idea, Mark Carney.

“Sí, las mujeres estarán excluidas. ¿Cree Christine que por salirse orgullosa de la cena donde habló Lutnick y dijo verdades a los europeos, las vamos a considerar? ¿O la chiflada de Meloni y el boicot a McDonald’s? ¿Y Úrsula, con amenazas contra Estados Unidos?”.

“Los lidercillos de Canadá, Francia y Alemania con discursos aburridos, plagados de mentiras y falsos ideales, no nos detendrán. Yo dicto las reglas. Como dijo el perdedor Macron, con sus ridículos lentes: La ley del más fuerte no es una ley, es una tragedia. Tendrán que vivirla. Es el mundo real”. Groucho Marx: No es posible degradar lo que carece de dignidad.

Lección a las mujeres: obediencia no garantiza seguridad. Dejen de intentar apaciguar a los matones. Crear redes, ser resilientes y asumirnos responsables de nuestra vida. Actuar con honestidad.

El general Dan Caine convocó a los jefes militares de 34 países del hemisferio occidental a una reunión el 11 de febrero en Washington D. C. “No hay alternativa: serán aliados”.

(https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/estrategia-militar-trump-mexico).