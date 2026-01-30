NFL 2025: el alto costo del espectáculo; aumentan conmociones cerebrales por el nuevo kickoff

La National Football League completó el ciclo de su apuesta más arriesgada en términos de de juego, y los resultados arrojan una paradoja médica y deportiva. Un año después de haber celebrado mínimos históricos en lesiones craneales, la liga cerró la temporada 2025 con un incremento sustancial en las conmociones cerebrales. La razón principal, de acuerdo a informes de la propia liga, reside en la evolución de la "kickoff dinámico", un formato diseñado para rescatar del olvido una de las jugadas más emblemáticas, pero históricamente más peligrosas del futbol americano.

El experimento, ratificado por el comité de competición, buscó incentivar el juego activo al adelantar el touchback de la yarda 30 a la 35. La respuesta táctica fue inmediata. Los equipos abandonaron la pasividad de la rodilla en tierra para lanzarse al intercambio de yardas. Durante 2025, las devoluciones pasaron de 919 a 2,076; un estallido de 1,157 retornos adicionales que le devolvieron la electricidad a los equipos especiales, pero que también abrieron la caja de Pandora de la salud neurológica.

El costo de la espectacularidad se refleja en la contundencia de los datos. Las conmociones sufridas específicamente en jugadas de retorno saltaron de ocho en 2024 a 35 en la temporada recién concluida. En términos de frecuencia, la liga pasó de registrar una lesión cerebral por cada 114 patadas a una por cada 59. En el balance general de todas las fases del juego (ofensiva, defensiva y equipos especiales), los jugadores sufrieron 168 conmociones en 2025, superando las 129 registradas el año anterior.

Defienden el cambio de kickoff

Pese a la frialdad de los números, la oficina de la NFL mantiene una postura de cauteloso optimismo. Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la liga, defendió el nuevo modelo bajo el argumento de que, aunque las lesiones subieron respecto al año anterior, la tasa de incidencia sigue siendo significativamente menor a la que se observaba bajo el formato de la "patada tradicional", donde las colisiones a campo abierto solían tener consecuencias fatales o crónicas.

Con el aumento de jugadas, anticipamos que habría más lesiones debido a esa dinámica de movimiento constante”, declaró Miller en una reciente conferencia.

Sin embargo, el avance tecnológico en la protección de los jugadores enfrenta hoy un nuevo enemigo. La máscara facial o barra. Si bien los cascos de última generación han mitigado el daño en los impactos directos entre corazas, los ingenieros de la liga han detectado que el contacto del casco contra la máscara está generando un efecto de transferencia de energía que termina en conmoción. Este hallazgo obligará a los fabricantes a replantear la calidad y el diseño de las rejillas de protección de cara al 2026.

Rashid Shaheed logró un touchdown devolviendo el kickoff en la ronda divisional de los playoffs ante 49ers. Getty Images via AFP

La paradoja de la seguridad en la NFL se extiende a otros terrenos. Mientras las conmociones subían, las lesiones catastróficas en extremidades inferiores, específicamente los desgarros de ligamento cruzado anterior, mostraron una tendencia a la baja. En contraste, las lesiones de tendón de Aquiles presentaron un ligero repunte, un recordatorio de que en el futbol americano profesional, la reducción del riesgo en una zona suele desplazar la tensión hacia otra.

El comité de competición enfrenta ahora el reto de pulir una regla que cumplió su objetivo de entretenimiento, pero que ha vuelto a colocar la salud del cerebro en el centro de la conversación pública. El trabajo por hacer es vasto y el tiempo apremia, pues la liga no puede permitirse que el dinamismo del juego se convierta, nuevamente, en su mayor vulnerabilidad.