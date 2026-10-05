No era lo que esperaban: Mal inicio de Gallardo con Ecuador

El DT argentino tiene un saldo negativo en su debut con la selección ecuatoriana; pues en tres partidos registró tres derrotas, contra: Corea del Sur, Japón y Panamá.

Marcelo Gallardo no ha encontrado el funcionamiento colectivo esperado para Ecuador, ya que en tres partidos, su escuadra solo anotó un gol y recibió cuatro. Tras la salida de Enner Valencia, el entrenador argentino ha probado con Jordi Caicedo, John Yeboah y Juan Riquelme Angulo para encontrar a su próximo referente de ataque, donde solo Ángulo pudo marcar una diferencia al anotar a Panamá.

La inoperancia ofensiva del equipo del ‘muñeco’ es evidente, y ya se convirtió en el arranque más flojo de la selección ecuatoriana en cuanto a productividad en los últimos cinco procesos: Gustavo Quinteros, Gustavo Alfaro, Felix Sanchez Bas, Sebastian Beccacece. Por lo que Gallardo inició con el pie izquierdo, lo que no ocurría desde 1987.

El sistema del argentino está en marcha, y el ritmo con la pelota ha sido evidente, el problema es la generación de peligro, ya que contra Corea del Sur, Ecuador tuvo 53 por ciento de posesión de balón pero solo logró registrar un disparo a puerta en 90 minutos.

Gallardo modificó

De los 26 jugadores convocados para la Fecha FIFA, Marcelo Gallardo le dio minutos a todos a excepción del guardameta Moisés Ramírez. Además modificó su esquema táctico en los tres encuentros lo que indica que el cuadro sudamericano se encuentra en una etapa de transición.

Los números no mienten: un gol y tres recibidos dejan claro el funcionamiento de la selección ecuatoriana, por lo que el argentino tendrá que encontrar respuestas en ofensiva y otorgarle mayor profundidad a un equipo que, si bien tiene la pelota, no encuentra la forma de hacer daño.