Termina su nuevo ciclo muy pronto: Guillermo Franco dejó su cargo como manager de San Lorenzo

Una de las leyendas del futbol mexicano: Guillermo Franco abandonó su cargo como manager del San Lorenzo de Almagro. Su ciclo duró solo cuatro meses, ya que fue presentado durante el mes de mayo.

La reciente derrota de San Lorenzo ante Defensa y Justicia fue la gota que derramó el vaso dentro de la institución, la misma que ya arrastraba una mala racha con ‘El Guille’ al mando, quien, tras alcanzar un acuerdo con los dirigentes del club, optó por cortar su vínculo.

Los números que dejó Guillermo Franco

Tras ocho partidos, el equipo argentino solo sumó ocho puntos de 21 posibles, es decir, tuvo una efectividad de 33.3 por ciento. Asimismo, durante su gestión hubo tres diferentes cuerpos técnicos al mando: Gustavo Álvarez, que perdió dos partidos; Néstor Gorosito, que cayó en cuatro; y finalmente Rubén Darío Insúa, que arrastra dos descalabros.

Las decisiones de Franco en San Lorenzo

El naturalizado mexicano fue quien impulsó la llegada del entrenador Néstor Gorosito, quien tuvo un paso marcado por los malos resultados, acompañado de un mal funcionamiento colectivo. De igual manera, el club incorporó seis jugadores que propuso el mexicano, los cuales fueron: Juan Pablo Álvarez, Gustavo del Prete, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Martín Río e Ignacio Zaballa.

Por ahora, el impacto ha sido irregular y ninguno de los refuerzos ha logrado convertirse en una pieza que marque diferencia en el equipo, por lo que el tiempo terminará definiendo si las decisiones tomadas durante la gestión de Franco fueron una apuesta acertada o una oportunidad que el club dejó escapar.

Las principales diferencias entre los dirigentes y Guillermo Franco surgieron a través de la llegada de Gorosito, quien fue el técnico con peor desempeño de los tres mencionados, y por quien más insistió en su llegada el ex manager. Tras las malas decisiones en el lapso de tiempo al frente del club, el nacionalizado mexicano alcanzó un acuerdo para finalizar su relación laboral.