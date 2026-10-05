"Fue una auténtica vergüenza": Luka Modric da la cara tras la humillante derrota de Croacia de 7-0

En medio de una profunda crisis deportiva tras sufrir una dolorosa e histórica derrota por 0-7 frente a Inglaterra, la selección de Croacia atraviesa uno de sus episodios más complejos en las últimas décadas. A tan solo dos días del contundente descalabro, el estratega Slaven Bilic y el capitán Luka Modric dieron la cara en una tensa rueda de prensa desde la ciudad de Split.

La comparecencia ocurre de cara al crucial compromiso de este martes ante la campeona del mundo, España, escuadra que llega a este duelo respaldada por la mejor racha invicta vigente en la historia internacional con 41 partidos sin conocer la derrota.

Modric, referente histórico del combinado balcánico y actual mediocampista del AC Milan, expresó con total contundencia la profunda frustración que inunda al vestidor, tildando el desempeño mostrado el pasado sábado como "catastrófico" y una "auténtica vergüenza" ante su afición.

El experimentado mediocampista de 41 años asumió por completo el liderazgo del grupo ante los medios de comunicación y fue categórico al analizar la alarmante falta de entrega mostrada en el terreno de juego.Los puntos críticos señalados por Modric:

Falta de actitud: Sentenció que el problema principal no radica en perder el juego, sino en la complaciente manera de hacerlo.

Sentenció que el problema principal no radica en perder el juego, sino en la complaciente manera de hacerlo. Ausencia de intensidad: Denunció que el plantel no mostró agresividad competitiva ni peleó con determinación los balones divididos.

Denunció que el plantel no mostró agresividad competitiva ni peleó con determinación los balones divididos. Dura sentencia: Afirmó con crudeza que, con el nivel exhibido el sábado, habrían perdido incluso si se hubieran enfrentado ante un equipo de la tercera división.

Luka Modric ha extendido su permanencia como seleccionado nacional en Croacia, pese a su veteranía. AFP

Luka Modric mantiene su compromiso con el combinado croata

Frente al tenso clima social y las severas críticas lanzadas por los medios de comunicación locales, el veterano futbolista de los registros del Milan reafirmó su compromiso absoluto con la escuadra nacional, apagando los rumores sobre un posible retiro internacional anticipado en medio de la tormenta.