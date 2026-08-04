Tahiel Jiménez sueña con superar el legado de su padre Walter y ser campeón con Santos Laguna

Tahiel Jiménez carga un apellido que en el futbol mexicano despierta recuerdos de gambetas, títulos y una carrera que dejó huella.

Nació en Veracruz cuando su padre Walter Lorito Jiménez defendía la camiseta de los Tiburones Rojos. El futbol lo acompañó desde la cuna. Creció viendo la profesión que llevó a su padre a convertirse en un referente de Santos Laguna, club con el que levantó el título del Clausura 2008.

Tahiel se convirtió en la gran figura de la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tres goles en la victoria 4-1 ante Guatemala pegaron en el recuerdo de su padre que durante años fue protagonista en las canchas de la Liga MX.

En entrevista con Excélsior, el atacante confesó que tener a un exfutbolista en casa significa que nunca falta un análisis después de cada partido.

“Justamente le hablé porque no se me estaba dando el gol, me dijo que tuviera paciencia que confiara en Dios. Siguiendo sus consejos todos los días me ayudó para anotar. Mi papá me apoya en este ambiente, es un orgullo tenerlo, cada que me paro una cancha recuerdo que es un referente para mí”, señaló Tahiel Jiménez.

Superar lo hecho por su padre no lo entiende como una competencia familiar, sino como la posibilidad de honrar la historia que comenzó en la Comarca Lagunera.

“El querer hasta superar los retos que ha hecho, quedar campeón con el equipo de mis amores que es el santo laguna”, añadió.

El hat-trick en Santo Domingo fue apenas el primer trazo de una historia que busca tener el mismo final feliz que la de Walter: títulos, reconocimiento y un lugar propio en la memoria del futbol mexicano.