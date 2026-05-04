La Gazzetta critica el "calvario" de Santiago Giménez: 200 días sin gol en Milán

Mientras que el Inter de Milán ya logró el campeonato de la serie A, el AC Milan aún tiene que asegurar su pase a la Champions League, pero la falta de productividad de sus delanteros como Santiago Giménez han llevado a que el medio deportivo más importante de Italia y, uno de los más destacados del mundo, cuestionen si vale la pena mantener al mexicano.

El ataque rossonero se muestra actualmente incapaz de generar peligro real o disparos efectivos a portería, sumiendo al equipo en una racha alarmante. Durante los últimos cinco compromisos disputados, la escuadra solo ha logrado marcar en una ocasión, y dicha anotación fue obra del centrocampista Rabiot, una información que destaca La Gazzetta dello Sport.

El medio italiano suelta este contundente dato en su artículo titulado: “Los abucheos a Leao, la crisis de Pulisic, el calvario de Giménez y... Milán, un viaje a una pesadilla”.

La última vez que un delantero del "Diavolo" logró enviar el balón al fondo de la red fue el pasado 1 de marzo. Desde esa fecha, han transcurrido más de dos meses de inactividad goleadora por parte de los atacantes, quienes no han podido aportar al marcador.Los problemas de Gimenez en el Milan

Cuando Santiago Giménez llegó al AC Milan a inicios del 2025 el equipo tenía la esperanza de que pudiera repetir su capacidad goleadora demostrada en la liga holandesa con el Feyenoord donde en dos temporadas y media su menor producción fue de 16 goles en el 2024-2025 antes de pasar a la Serie A. La situación ha sido contrastante.

Giménez acaba de cumplir 200 días sin anotar un gol en Italia. De hecho, su último encuentro con la portería rival fue en un partido de la Copa Italia cuando ayudó con un gol ante el Lecce el 23 de septiembre de 2025. Desde ese momento su lesión y su operación, así como su recuperación han marcado una ausencia de goles.

Massimiliano Allegri, quien ha sido cuestionado por la decisión de no haberse desprendido del jugador en el pasado mercado invernal, defendió la carencia de goles de Giménez argumentando que su posición en el campo dependía más allá de solo las anotaciones, pero con un equipo que está en peligro de quedar eliminado en la Champions los argumentos comienzan a agotarse y, la salida del mexicano parece casi inminente.

Pero la falta de contundencia en la portería también genera la duda sobre si debe ser llamado, o no, en el listado final de Javier Aguirre para integrar la Selección Mexicana para el Mundial 2026.