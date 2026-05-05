Fórmula 1 se prepara para recuperar su alma: El regreso de los motores V8 en 2031

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, tiene como idea tratar de que la Fórmula 1 recupere su esencia y, con ello, ha planteado reintegrar los motores V8 en la próxima reglamentación, esto para dejar de lado los actuales V6 híbridos que han causado opiniones dividas entre los aficionados.

La normativa vigente para 2026, que divide la potencia de forma equitativa entre combustión interna y electricidad, no ha dejado satisfechos a todos. Los ajustes de seguridad y la búsqueda de una menor dependencia híbrida ya están sobre la mesa, mientras que el rumbo para 2027 se definirá este mismo mes de mayo.

Sin embargo, para ver los motores V8 sería hasta el 2031, pero para lograr esto todas las voces deben estar de acuerdo, lo cual involucra una decisión donde las marcas automotrices deben estar convencidas respecto a sus planes de ventas, los cuales generalmente están ligados a sistemas híbridos.

"Se acerca. Al fin y al cabo, es cuestión de tiempo", dijo el presidente de la FIA a Reuters.

El directivo explicó que la federación cuenta con herramientas legales para asegurar este cambio: "En 2031, con el V8, la FIA tendrá la potestad de hacerlo, sin necesidad de votos de los miembros de los fabricantes". No obstante, existe la posibilidad de que el estruendo de los ocho cilindros se escuche incluso antes. Ben Sulayem añadió que: "Así lo establece el reglamento. Pero queremos adelantarlo un año, que es lo que todo el mundo está pidiendo ahora".

Para que este adelanto a 2030 se materialice, se requiere el respaldo de cuatro de los seis proveedores actuales, entre los que se encuentran Ferrari, Mercedes, Audi y Honda, además de la entrada de General Motors. Anteriormente, en 2025, el presidente ya había tanteado el regreso de los V10, pero la industria —entonces obsesionada con la electrificación total— bloqueó la propuesta.

Hoy, el panorama es distinto: las marcas han enfriado su interés por los vehículos cien por ciento eléctricos, abriendo la puerta a una combustión más pura y potente.

Al definir las virtudes de esta nueva generación de motores, el presidente de la FIA destacó: "Tienes el sonido, menos complejidad, ligereza. Oirás hablar de ello muy pronto y será con una electrificación muy, muy mínima".