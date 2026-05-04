Diego Lainez acepta su ausencia en la Selección Mexicana y respalda la decisión de Javier Aguirre

El mediocampista de los Tigres, Diego Lainez, habló sobre su ausencia en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol, encabezada por Javier Aguirre, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Tras darse a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que se concentrarán el próximo 6 de mayo, Lainez aseguró que respeta la decisión del técnico nacional, pese a considerar que ha tenido un buen nivel futbolístico en los últimos torneos.

“Creo que he tenido algunos torneos a un buen nivel, obviamente para todo jugador representar a su país es lo más bonito que le puede pasar, pero entiendo que hay decisiones que Javier tiene que tomar… él va a elegir lo que cree mejor para su estilo de juego”, declaró el jugador felino.

El exjugador del Betis añadió que Aguirre ha sido respetuoso con él y reiteró su deseo de que a la Selección Mexicana le vaya bien en sus próximos compromisos.

“Le deseo lo mejor, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien”, agregó.

Por otra parte, Lainez destacó que ahora está totalmente enfocado en su presente con Tigres, equipo con el que disputa la Liguilla de la Liga MX y las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

“Si me tocó quedarme acá, también feliz de poder estar con Tigres en una Liguilla… es el equipo que me ha dado todo, volví a ser feliz cuando regresé”, afirmó.

El atacante mexicano aseguró que vive un momento de motivación al competir en instancias finales tanto a nivel local como internacional.