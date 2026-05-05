Gil Mora tenía 16 años la última vez que  Santiago Giménez marcó un gol

Han pasado 224 días desde la última vez que Santiago Giménez festejó su gol. Fue el 23 de septiembre de 2025, en un triunfo 3-0 ante US Lecce dentro de la Coppa Italia. Desde entonces, el delantero del AC Milan ha vivido una etapa complicada, marcada por la falta de contundencia y una larga ausencia por lesión.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo, el mexicano optó por someterse a una cirugía a finales de 2025, buscando recuperarse por completo y llegar en mejor forma al cierre del ciclo mundialista. Sin embargo, el proceso no ha resultado como lo esperaba.

Su vuelta a la actividad llegó el 21 de marzo de 2026, tras estar fuera más de 20 encuentros. En ese momento, el técnico Massimiliano Allegri confiaba en que el mexicano pudiera aportar una solución ofensiva para el AC Milan, pero su regreso ha pasado sin impacto.

En lo que va del año, Giménez acumula apenas 101 minutos disputados, sin poder romper la sequía que comienza a generar presión en un momento clave de su carrera. En aquella anotación en septiembre del año pasado, Gilberto Mora estaba próximo a cumplir los 17 años.

El escenario también se aprieta en la Selección Mexicana. Aunque todo indica que estará en la convocatoria mundialista, su lugar en la jerarquía ofensiva no está asegurado. El entrenador Javier Aguirre cuenta con alternativas que atraviesan mejor presente.

Entre ellas destaca Raúl Jiménez, delantero del Fulham FC en la Premier League, además de Armando González de las Chivas y Guillermo Martínez de los Pumas, quienes se sumarán a la próxima concentración.

A contrarreloj y con la competencia al alza, Santiago Giménez enfrenta un cierre de temporada determinante: recuperar su mejor versión ya no es solo un objetivo, sino una necesidad.