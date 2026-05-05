Hay nuevo número uno del boxeo mundial; así está el ranking
Oleksandr Usyk fue desbancado de la posición de honor del ranking mundial, donde ahora el japonés Naoya Inoue está en la cima
El ucraniano Oleksandr Usyk, de 39 años, fue desbancado del número uno de los boxeadores libra por libra. La posición de honor la ocupa otro boxeador invicto, el japonés Naoya ‘Monster’ Inoue, luego vencer a su compatriota Junto Nakatani por decisión unánime, con lo que retuvo sus títulos de supergallo el pasado sábado en el Tokyo Dome.
Récord de Naoya Inoue: 33-0, 27 nocauts.
Naoya Inoue defendió por séptima vez sus títulos, que lo mantiene como el rey indiscutido de la categoría.
La batalla contra Junto Nakatani fue promocionada como una de las más grandes del boxeo, donde ambos peleadores estaban invictos. Naoya Inoue lució precisión y reflejos sobre el ring, además de su potente ataque para llevarse la victoria.
Las últimas cinco victorias de Naoya Inoue: Junto Nakatani (mayo de 2026), Alan Picasso (diciembre de 2025), Murodjon Akhmadaliev (septiembre de 2025), Ramon Cárdenas (mayo de 2025) y Ye Joon Kim (enero de 2025).
En el ‘Top 10’ que dio a conocer Ring Magazine, hay 7 peleadores que están invictos, donde destacan cinco estadunidenses.
1. Naoya Inoue – Japón - 122 libras – 33 años – (33-0-0, 27 nocauts).
2. Oleksandr Usyk – Ucrania - 227 libras – 39 años – (24-0-0, 15 nocauts).
3. Shakur Stevenson – EU - 138 libras – 28 años – (25-0-0. 11 nocauts).
4. Jesse Rodríguez – EU – 115 libras – 26 años – (23-0-0, 16 nocauts).
5. David Benavidez – EU/Mex – 174 libras – 29 años – (32-0-0, 26 nocauts).
6. Dmitry Bivol – Rusia – 174 libras – 35 años – (24-1-0, 12 nocauts).
7. Junto Nakatani – Japón – 118 libras – 28 años – (32-1-0, 24 nocauts).
8. Devin Haney – EU – 146 libras – 27 años – (33-0-0, 15 nocauts).
9. Oscar Collazo – EU – 105 libras – 29 años – (13-0-0, 10 nocauts).
10. Emanuel Navarrete – México – 130 libras – 31 años – (40-2-1, 33 nocauts).