Arturo Brizio arremete contra el fallo que salvó al América de alineación indebida

La resolución de la Comisión Disciplinaria respecto al incidente ocurrido en el Estadio Banorte en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, entre América y Pumas, ha generado diversas opiniones y el exárbitro Arturo Brizio Carter, se mostró crítico por la forma en que las autoridades manejaron el caso.

En un programa de la cadena FOX calificó el proceso como carente de transparencia y rigor reglamentario, además señaló que la postura de las autoridades fue una forma de evadir la responsabilidad directa: “se deja a la comisión de arbitraje, ahora sí que júzguenlo y funjan como Poncio Pilatos, lávense las manos o crucifiquen a Santander”.

A pesar de que la Comisión decidió que el equipo azulcrema no perdiera en la mesa, Brizio insistió en que, “sin querer imponer sanciones, sin querer que pierda el América, simplemente el procedimiento es desaseado y los hechos ahí están”.

El argumento técnico de Brizio es contundente al describir lo ocurrido en la cancha. Según su visión, “hubo un cambio que se culminó y hubo un jugador que estando sustituido siguió en el campo de juego”.

Para él, esto representa la infracción más grave del reglamento: “en este caso, sí, se incurrió en esa circunstancia de la alineación indebida, que es que un jugador sustituido no puede seguir jugando ni puede regresar al campo…Por supuesto que es una alineación indebida en mi opinión”.

El fallo oficial: Multa económica pero salvación en la Liguilla

Tras un análisis exhaustivo del informe de Luis Enrique Santander, la Comisión Disciplinaria resolvió que el América no cometió alineación indebida.

El comunicado oficial explicó que, aunque existió una “omisión en el proceso de sustituciones” al no respetarse el número de momentos permitidos para los cambios, el error no encaja en los supuestos del artículo 52. Según el reglamento, la alineación indebida solo se configura por usar jugadores no registrados, suspendidos o por suplantación de identidad.

El incidente se originó al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres sufrió una conmoción cerebral. En la confusión, se autorizó el ingreso de Thiago Espinosa por Miguel Vázquez, pero finalmente fue el uruguayo quien dejó el campo, permitiendo que Vázquez reingresara de forma irregular. Por esta falta al artículo 51, el club recibió una sanción económica no revelada.

Ahora, la Comisión de Árbitros deberá determinar la responsabilidad del cuerpo arbitral por haber permitido este desajuste administrativo en pleno partido.