El objetivo de Cruz Azul en el Apertura 2026 será replicar lo que la institución logró en la temporada 79-80: conseguir dos títulos de liga consecutivos, así lo admitió Víctor Velázquez, Presidente de la Cooperativa.

En un evento masivo con distribuidores de cemento, el directivo recordó lo conseguido con el club hace 46 años, cuando fueron bicampeones de la mano de Ignacio Trelles. La misión ahora será con el liderazgo de Joel Huiqui, quien llevó al título a La Máquina en el pasado Torneo de Clausura 2025.

Vamos por el bicampeonato (...) desde 1980 que fuimos bicampeones. Esperemos que se nos dé y vamos por eso bicampeonato. Vamos a seguir trabajando para tener un equipo que represente a nuestra marca, que nos represente a la afición que tanto queremos y que tanto quiere a nuestro equipo”, mencionó el directivo, provocando los aplausos de los cientos de distribuidores de la marca.

La posibilidades de conseguirlo siguen latentes. Cruz Azul derrotó al León en el juego de ida de los Cuartos de Final 4-0 de visita en casa de La Fiera. Además, clasificó a la Liguilla como segundo lugar con 32 puntos, sólo uno por debajo del líder, las Chivas del Guadalajara.

En la final anterior, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cruz Azul consiguió su décimo campeonato profesional al imponerse a los Pumas de la UNAM 2-1.

En la era de los torneos cortos (instaurada en 1996), Cruz Azul todavía no ha sido bicampeón, aunque actualmente disputa la Liguilla. Con este formato ha sido Campeón en tres ocasiones: Invierno 1997, Guard1anes 2021 y Clausura 2026.

En torneos largo, de la mano de Raúl Cárdenas, logró incluso ser Tricampeón en las temporadas 1971-72, 1972-73 y 1973-74.