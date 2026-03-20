Muere Manuel Neri Fernández, leyenda del futbol americano universitario en México

Manuel Neri Fernández, una de las figuras más influyentes en la historia del futbol americano en México, falleció de acuerdo con información confirmada por familiares cercanos, lo que ha generado reacciones en el entorno del deporte universitario.

Su nombre está ligado de manera directa al desarrollo del futbol americano estudiantil, particularmente con la UNAM, institución en la que dejó huella tanto como jugador de Pumas CUcomo en su etapa de entrenador multicampeón.

Durante su carrera como jugador, Neri Fernández se desempeñó como receptor y fue parte fundamental de los campeonatos obtenidos por Pumas CU en 1956 y 1957. En ese último año, además de levantar el título, fue reconocido como capitán del equipo, Jugador del Año e integrante de la selección nacional, consolidándose como uno de los elementos más destacados de su generación.

Sin embargo, su legado creció aún más desde la banca. Como entrenador, logró construir equipos protagonistas y campeones dentro de la Liga Mayor, donde dejó una marca imborrable al conquistar títulos con Pumas CU, posteriormente con Cóndores UNAM, y más adelante con las Panteras Negras de la UAM, programa que ayudó a desarrollar y posicionar dentro del panorama nacional.

En total, Manuel Neri Fernández acumuló 7 campeonatos en Liga Mayor, dos como jugador y cinco como entrenador, una cifra que lo coloca entre los nombres más ganadores en la historia del futbol americano universitario en México.

Más allá de los títulos, su influencia se reflejó en la formación de generaciones de jugadores y entrenadores, así como en la consolidación de estructuras deportivas dentro de distintas instituciones educativas. Su trabajo fue clave en la evolución del juego en el país, particularmente en una etapa en la que el futbol americano universitario fortalecía su identidad.

Su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Americano en México, además de formar parte de la sección mexicana del recinto en Canton, Ohio, un honor reservado para figuras de impacto histórico.

La muerte de Manuel Neri Fernández representa una pérdida significativa para el futbol americano en México, que despide a uno de sus referentes más importantes, cuyo legado permanece vigente en el desarrollo del deporte a nivel universitario.