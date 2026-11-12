Se cayó un cambio en la NFL: Broncos cancela la llegada de Daiyan Henley, quien vuelve a Chargers

Lo que parecía un movimiento cerrado terminó en una inesperada ruptura. Los Denver Broncos cancelaron el traspaso de Daiyan Henley, linebacker de Los Angeles Chargers, después de que los exámenes médicos detectaran preocupaciones sobre una de sus rodillas. El jugador permanecerá en California, luego de que ambas franquicias no consiguieran llegar a un nuevo acuerdo.

La operación se había pactado el martes 10 de noviembre, antes del cierre del mercado de intercambios de la NFL. Denver recibiría a Henley a cambio de una selección de cuarta ronda del Draft 2027 y otra de quinta ronda de 2028, pero la transacción estaba condicionada a que el defensivo superara la revisión médica.

De acuerdo con reportes, los médicos de Denver encontraron un problema en la rodilla del jugador y la franquicia intentó modificar las condiciones del intercambio. Los Broncos propusieron reducir la compensación original, sustituyendo la selección de quinta ronda por una de séptima o planteando una combinación diferente de selecciones.

Los Chargers rechazaron la propuesta y las negociaciones terminaron sin acuerdo. Denver anunció oficialmente que el traspaso no sería concretado, mientras Los Ángeles recibió nuevamente a su jugador.

Harbaugh acusa a los Broncos de aprovechar un vacío reglamentario

La cancelación provocó una fuerte reacción de Jim Harbaugh. El entrenador de los Chargers cuestionó el procedimiento de Denver y aseguró que el resultado del examen médico estuvo condicionado por la disposición de Los Ángeles a aceptar menos compensación.

“Los Broncos basaron el aprobado o reprobado de la evaluación médica en si nosotros aceptaríamos menos compensación”, explicó Harbaugh, quien pidió a la NFL revisar este tipo de situaciones para evitar que se repitan.

El entrenador considera que los exámenes físicos no deberían utilizarse como una herramienta para modificar las condiciones de un intercambio después del cierre del mercado.

Daiyan Henley regresa a unos Chargers en crisis

El regreso de Henley representa un movimiento importante para Chargers. El linebacker, de 26 años, había sido titular en los ocho partidos de la temporada y lideraba al equipo con 51 tacleadas, además de registrar una intercepción y un balón suelto forzado.

La franquicia de Los Angeles, que atraviesan una campaña complicada con marca de 0-8, recuperan así a uno de sus principales referentes defensivos. En contraste, los Broncos, líderes de la AFC Oeste con récord de 7-2, conservarán sus selecciones del Draft y deberán buscar otras alternativas para reforzar su cuerpo de linebackers.

Henley tendrá que reincorporarse a la disciplina de Los Ángeles después de una operación que lo colocó a las puertas de cambiar de equipo y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del mercado de la NFL.