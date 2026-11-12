Pepe Manchas, la otra “mascota” de los Potros de Hierro del Atlante

Todos conocemos a Pepe Potro, la mascota oficial del Club Atlante que históricamente ha acompañado al equipo, sin embargo, ahora la institución tiene una nueva insignia de carne y hueso, Pepe Manchas, el perrito que adoptaron los Potros en su regreso a la Primera División.

Cuando el Club confirmó la posibilidad de regresar a la Primera División, el Presidente del equipo, Emilio Escalante, decidió que sus instalaciones de entrenamiento se ubicarían en la zona del Ajusco, al suroeste de la Ciudad de México.

Al visitar el lugar, cuando todavía no había nada construido, se encontraron con un perrito criollo, de talla mediana y color blanco con manchas color miel. El cálido recibimiento del animal con los nuevos habitantes hizo que el directivo lo adoptara de inmediato.

Sin embargo, pese a que el señor Escalante fue quien lo “fichó”, Pepe Manchas tiene dos personas preferidas en la institución. El Preparador Físico del primer equipo, Marco Polo Hideroa y el mediocampista de la institución, Christian el “Hobbit” Bermúdez.

Christian y yo siempre somos los primeros en llegar. Y siempre nos recibe, con esta risita, entonces comencé a tratarlo más y ahora soy el que lo baño, el que lo tiene en casa de mi mamá, en casa de mi hermana”, comentó Marco Polo, en entrevista con la periodista Beatriz Pareyra, para Canal Once.

Pepe Manchas tiene a sus dos preferidos en el Club Redes Sociales/Canal Once

Atlante regresó al máximo circuito para este torneo de Apertura 2026. La figura histórica del equipo, Christian Bermúdez, con quien los Potros consiguieron su último título en 2007, fue el único jugador “reconocido” que se mantuvo en el equipo para este nuevo inicio de la institución.

“El Manchas es la única figura del equipo. A veces estamos estirando, estamos en los tapetes y se acuesta en los tapetes también. Inicias el entrenamiento más relajado, con una sonrisa y Manchas sabe que es muy querido en este club.

“Tiene una gran conexión con todos. Siempre sale a recibir, como que te da esa bienvenida, llegas aquí con esa alegría. Esas conexiones se sienten muy diferentes. Son angelitos terrenales”, comentó el “Hobbit” Bermúdez.