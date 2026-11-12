Nulo interés en Jamaica para el partido contra México de Nations League por no haber ido al Mundial

La Concacaf trata de exprimir el interés de la Nations League con la llave de Jamaica contra México, pero en el país caribeño hay nulo interés por el juego y en cambio, mucha decepción con su equipo nacional de futbol.

El grueso de la afición jamaicana no está animada para ir al Estadio Nacional de Kingston para ver un partido en el que su selección aparece como víctima y que después de perder la opción del Mundial 2026 en el repechaje ante la República del Congo, no le da confianza en respaldarlos.

A pesar de ello, el equipo que montó Rudolph Speid, un veterano del fútbol y que ahora tiene las riendas del banquillo, es para tomar en cuenta.

DELANTEROS JAMAICANOS EN EUROPA

Sus delanteros son peligrosos para los defensores rivales. Juegan en la liga de Azerbaiyán y Serbia. Kaheim Nixon del Novi Pazar serbio tiene 13 partidos y cinco goles; Renald Cephas que juega la Europa League al igual que Mateo Chávez y La Hormiga Armando González, participa con el Qarabag y cuenta tres goles.

La media cancha del equipo jamaicano es interesante, pues casi todos se mueven en la Premier League pero en la Segunda División. Brandon Cover juega con el Tottenham, pero pasa la mayor parte cedido al equipo de 21 años siendo una de las principales promesas. Del Blackpool Karoy Anderson y Courtney Clark del Walsall.

Siguiendo la misma línea, aparece el defensa Joel Latibaudiere del Coventry City, este sí de la máxima categoría, aunque sólo ha jugado un minuto.

Defensas poderosos en la central

Denzell Hall es otro buen defensa que milita en la Segunda inglesa con el Rotherham United.

Denzell Hall, defensa jamaicano del Rotherham en Inglaterra. @denzellhall

El mejor que tienen en la zaga juega en Indonesia, Damion Lowe que pertenece al Dewa United que hace dupla con Richard King, ambos veteranos y de gran recorrido y la principal fortaleza del equipo. King juega en Escocia con el St. Mirren, sin embargo ha tenido poca participación.

Y previo al juego contra México, cayó lesionado Andre Blake que vive en Estados Unidos jugando al fútbol con el Philadelphia y su sitio fue tomado Jamhali Waite del Tampa Bay Rowdies de las liga formativa estadounidense.