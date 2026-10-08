Sir Alex Ferguson: “De vez en cuando, la muerte ya cruza por mi mente”

Nada es para siempre, ni los clubes, ni los estadios y mucho menos los grandes entrenadores. Para sir Alex Ferguson los años no pasan en vano, y es consciente de que con 84 años de edad existen altas probabilidades de que no alcance a presenciar el nuevo recinto del club de su vida: el Manchester United.

La nueva casa de los Red Devils, que sustituirá a Old Trafford, está planeada para llegar entre 2031 y 2035, e infraestructuralmente es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del futbol inglés. Se le estima una capacidad para 100 mil espectadores, siendo así un recinto más grande, pero posiblemente sin la misma esencia que aquel mítico campo que presenció las épocas de gloria del club.

Más allá de no tener la tradición y no ser el teatro de los sueños, como sí lo es Old Trafford, también podría faltarle uno de los pilares más emblemáticos en la historia del cuadro inglés: Sir Alex Ferguson, ya que para el lapso en el que se abran las puertas del nuevo estadio ya tendría poco más de 90 años, lo que reduce en gran escala sus posibilidades de contar con un lugar en el palco.

De vez en cuando, la muerte cruza por mi mente. Cuando el Manchester United anunció sus planes para construir un fabuloso nuevo estadio que reemplace a Old Trafford, me pregunté si estaría aquí para celebrar su inauguración… Espero que comiencen las obras rápidamente, porque si toma cinco años completarlo, tendré casi 90 años”.

Una pregunta que no solo se hace el entrenador escocés, sino todos los aficionados del club, quienes mantienen gran aprecio por el DT más laureado en la historia del equipo, quien se mantuvo al frente del timón durante 26 años. Pero la afición y el amor de Sir Alex por el Manchester United van más allá del plano terrenal.

Sin embargo, sé que estaré en la ceremonia de una forma u otra... bien sea EN PERSONA O EN ESPÍRITU".

Sir Alex Ferguson en 2018 ganó el partido más importante de su vida

En mayo de 2018, Sir Alex Ferguson sufrió una hemorragia cerebral que lo llevó al hospital para una cirugía de emergencia. Su estado fue crítico y permaneció en cuidados intensivos, pero logró recuperarse tras un largo proceso de rehabilitación que le permitió regresar a Old Trafford en septiembre de ese año.

Sir Alex Ferguson espera ver la nueva casa del Manchester United Reuters

Ocho años después, en mayo de 2026, el histórico entrenador del Manchester United volvió a encender las alarmas al ser trasladado a un hospital tras sentirse indispuesto en Old Trafford. El ingreso fue preventivo y no se informó de que estuviera relacionado con la hemorragia cerebral que sufrió en 2018.