Infantino sufre revés judicial; UEFA podrá seguir buscando pruebas en su contra

Gianni Infantino recibió un revés judicial en Estados Unidos, después de que un tribunal de Nueva York rechazó la petición de dos filiales de la FIFA para impedir que la UEFA obtuviera pruebas relacionadas con un fallido proyecto para vender derechos comerciales del Mundial.

La resolución permitió que continuara el procedimiento con el que el organismo europeo busca reunir documentos para una posible causa penal en Suiza contra el presidente de la FIFA. El fallo no determinó responsabilidades sobre el proyecto ni resolvió el fondo de los señalamientos.

La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, concluyó que las dos filiales estadounidenses carecían de un interés legal directo para intervenir en el caso, debido a que el eventual procedimiento en territorio suizo estaría dirigido contra Infantino, y no contra esas entidades.

Las filiales argumentaron que buscaban proteger información confidencial y comunicaciones internas. Sin embargo, Vargas señaló que los documentos y secretos comerciales correspondían, en todo caso, a la matriz suiza de la FIFA, que no compareció en el procedimiento en su propio nombre.

La petición también pretendía paralizar el caso en Nueva York mientras se resolvía otro litigio en Florida, donde la FIFA cuenta con una de sus sedes en Estados Unidos. En ambos procedimientos, la UEFA solicitó acceso a información relacionada con el proyecto para trasladarla a la Justicia suiza.

Un proyecto de 20 mil millones de dólares

Las solicitudes presentadas por la UEFA en Nueva York apuntaron a las firmas financieras Thrive Capital Management y J.P. Morgan, a las que señaló por presuntamente asesorar y estructurar en secreto la propuesta denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

La FIFA planteó la creación de esa sociedad poco después del último Mundial, con el objetivo de vender derechos comerciales del torneo mediante un proyecto valorado en unos 20 mil millones de dólares.

La iniciativa finalmente no prosperó por la oposición de varias confederaciones, lo que añadió presión sobre la gestión de Infantino de cara a su intención de buscar un cuarto mandato al frente del organismo.

El conflicto también alcanzó el terreno electoral: las federaciones de Francia, Inglaterra e Italia, entre otras del futbol europeo, se posicionaron contra la reelección de Infantino en los comicios previstos para el 18 de marzo de 2027.

Por ahora, la decisión de Vargas rechazó el intento de las filiales estadounidenses de frenar el procedimiento, mientras la UEFA continuó su búsqueda de documentación para sustentar sus señalamientos ante las autoridades suizas.