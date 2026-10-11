Manchester City golea a Liverpool en Anfield

En una jornada cargada de tensión mediática y deportiva, el Manchester City firmó una goleada por 0-3 ante el Liverpool en condición de visitante. La cita representaba el primer examen para el equipo de Enzo Maresca tras la resolución de los 115 cargos presentados por la Premier League, factor que desencadenó un recibimiento sumamente tenso por parte de la afición en Anfield.

El ambiente en las tribunas se sintió desde el silbatazo inicial, con una marea de abucheos y pancartas dirigidas al conjunto visitante. Pese a ese entorno adverso, el equipo de Maresca saltó a la cancha buscando adueñarse de la pelota frente a un rival urgido de dar una respuesta ante su gente.

Durante la primera mitad, el desarrollo del juego favoreció tácticamente al equipo de Andoni Iraola. A pesar de resentir bajas importantes en la alineación titular, el Liverpool exigió al máximo a la zaga 'citizen' apoyado en las internadas de Víctor Muñoz y la movilidad del joven debutante Lewis Koumas.

Para la parte complementaria, los 'reds' salieron con una marcha más y amenazaron con romper el empate. Fue en esos momentos de mayor presión local cuando emergió la figura de Gianluigi Donnarumma, quien realizó un par de intervenciones clave bajo los tres postes para mantener el cero en el arco del City.

Sin embargo, la historia del partido dio un giro radical desde el banquillo con el ingreso de Jérémy Doku. La velocidad del extremo belga desarticuló por completo la zaga local y terminó provocando la segunda tarjeta amarilla para Ryan Gravenberch, dejando al Liverpool con diez hombres en el terreno de juego.

Con la superioridad numérica a su favor, la contundencia del líder se hizo presente de manera categórica. Erling Haaland aprovechó una entrega precisa de Doku para abrir el marcador, y apenas cuatro minutos más tarde el propio atacante belga amplió la ventaja con una destacada acción individual tras asistencia de Elliot Anderson.

Hacia la recta final del compromiso, Rayan Cherki selló el definitivo 0-3 tras una gran combinación con Josko Gvardiol. Con este duro tropiezo, el primero de Iraola en el campeonato local, el Liverpool queda relegado a la novena posición, mientras que el Manchester City reafirma su liderato con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal.