Manchester City evalúa acciones legales por usar imagen de Haaland

El Manchester City frenó la voluntad de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, sobre un posible fichaje del noruego Erling Haaland, en caso de ser elegido y estudia acciones legales por el uso de la imagen del delantero.

“No hay ninguna posibilidad. No existe ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto”, indicó el club.

Manchester City apaga la ilusión en el Real Madrid sobre Haaland Reuters

El empresario indicó en el programa ‘El Hormiguero’ que Erling Haaland jugará en el Real Madrid si es elegido presidente del club español, mostrando una playera del equipo con el nombre del delantero noruego y el dorsal 9.

“Haaland tiene una cláusula de rescisión y quiere fichar por el Real Madrid”, afirmó Riquelme durante la entrevista.

El Manchester City agregó que estas noticias que surgieron en España sobre el futuro de Haaland, son falsas.

El Manchester City negó que Erling Haaland tenga una cláusula contractual que permita el fichaje al Real Madrid Reuters

¿CUÁNDO Y DÓNDE SON LAS ELECCONES EN EL REAL MADRID?

- Fecha: domingo 7 de junio.

- Lugar: Ciudad Real Madrid en Valdebebas.

El candidato a la presidencia del Real Madrid describió su candidatura como seria desde lo social, donde ya existen 40 propuestas de cambios sociales dentro del club.

“Entiendo que al público en general madridista la parte social le puede interesar menos porque ni le va ni le viene, pero es algo que estuvimos sentados la semana anterior de precampaña y la de campaña con más de 1000 socios para argumentar qué es lo que preocupa al socio de verdad. Y lo que le preocupa al socio de verdad es la falta de transparencia, porque se da abonos a gente que no socia y se hace de repente”, dijo.