Uziel Muñoz impone su ley y conquista el oro centroamericano en impulso de bala: México hace el 1-3

Los favoritos también cumplen. Y cuando el escenario exige autoridad, Uziel Muñoz suele responder con lanzamientos. El subcampeón mundial llegó a Santo Domingo con la etiqueta de máximo candidato y la defendió como lo hacen los grandes sin dejar espacio para la sorpresa.

El chihuahuense conquistó la medalla de oro en impulso de bala de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con un lanzamiento de 20.51 metros, una marca que confirmó la distancia que hoy existe entre él y el resto de los especialistas de la región.

No fue una victoria apretada ni construida en el último intento. Fue una demostración de jerarquía.

Desde su primer lanzamiento, de 20.23 metros, Muñoz tomó el control de la competencia. Ni siquiera un segundo intento nulo alteró su plan. Regresó al círculo con la serenidad que caracteriza a los atletas consolidados y mantuvo el liderato con un disparo de 20.05 metros.

La sentencia llegó en la cuarta ronda.

Con una ejecución impecable, la bala aterrizó en 20.51 metros, un registro que terminó con cualquier posibilidad de remontada. Todavía quedaban dos rondas por disputarse, pero el campeón ya estaba definido.

En su quinto intento volvió a superar la barrera de los 20 metros con 20.30, prueba de la regularidad que ha convertido al mexicano en uno de los mejores exponentes del lanzamiento de bala en el mundo. El sexto disparo fue nulo, aunque para entonces sólo servía como parte del protocolo de una competencia completamente controlada.

¿Cómo quedó el podio?

El cubano Juan Vázquez se quedó con la medalla de plata gracias a un lanzamiento de 19.34 metros, mientras que el mexicano Jairo Morán completó una destacada actuación para la delegación nacional al obtener el bronce con 19.04 metros, firmando un podio con presencia de dos representantes tricolores.

México hizo el 1-3 en Santo Domingo. Jonathan Duenas

Para Muñoz, la medalla tiene un significado que va más allá del oro centrocaribeño. El chihuahuense sigue consolidándose como el referente del área rumbo a los grandes compromisos internacionales y confirma que su plata mundial no fue producto de una actuación aislada, sino el reflejo de una consistencia que mantiene temporada tras temporada.

En Santo Domingo no necesitó una marca histórica para ganar. Le bastó con imponer el nivel que lo distingue del resto.