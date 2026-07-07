Las polémicas volvieron a superar al futbol en el desarrollo de la Copa del Mundo, luego de las llamadas más difíciles del duelo entre Argentina vs. Egipto cayeron del lado de los sudamericanos, campeones defensores, ante la mirada en las alturas de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

A unos días de que FIFA fue duramente cuestionada sobre la llamada del presidente Donald Turmp para intervenir para que se quitara el partido de suspensión a Folarin Balogun, se presentó este duelo que dejó molestos a los jugadores y comitiva de Egipto por la forma como se deserrollo el partido.

Victoria argentina marcada por las polémicas llamadas arbitrales

Las llamadas más cuestionables sobre el trabajo arbitral calleron en las llamadas del francés Francois Letexier y las intervenciones del VAR. Acá un resumen de las más relevantes.

Polémico penal a favor de Argentina

Inmediatamente después de verse en desventaja por el tanto de Yasser Ibrahim (minuto 15'), el árbitro el francés Francois Letexier señaló una cuestionable falta dentro del área sobre Lautaro Martínez (minuto 18’) ante un contacto mínimo. El VAR no intervino y la falta la erró Lionel Messi con su segundo penal fallado esta Copa del Mundo y el cuarto en su historial en Mundiales.

Gol anulado a Egipto tras la entrada del VAR

A Egipto se le quitó desde la sala del VAR la oportunidad de tomar una ventaja de 3-0 al minuto 56, luego de que los oficiales de las repeticiones llamaron a Letexier para valorar una posible falta sobre Tagliafico que fue el origen de otro veloz contragolpe que terminó con el tanto de Mostafa Zico. El árbitro galó se inclinó por la falta a favor de los albicelestes.

Potencial penal sobre Salah que termina con el contragolpe del 3-2 argentino

La última gran polémica que pasó en el partido ante la mirada desde el palco de honor de Infantino, fue con el tanto de la voltereta albiceleste, con un cabezazo de Enzo Fernández durante el tercer minuto del descuento.

Previo al magistral cabezazo de Enzo, el delantero Mohamed Salah cayó dentro del área rival en una acción muy similar al penal señalado a Lautaro Martínez, pero el árbitro continuó con la acción que aprovecharon los sudamericanos para consumar la remontada. No hubo llamada del VAR ante una posible falta como origen de ese gol, ni para valorar la acción sobre Salah como un penal.

Aclaran polémico video en el que aparece Infantino

Durante el desarrollo del encuentro, luego de que se marcó el segundo tanto de Egipto, en la red de X comenzó a circular un video en el que aparece Gianni Infantino mostrando alguna clase de molestia, que varias cuentas asociaron a su estado después de ver que la desventaja de Argentina crecía a dos goles. Pero horas después usuarios de la red social publicaron una aclaración de que ese instante del presidente de FIFA correspondía a una reacción que tuvo del juego entre Marruecos y Países Bajos.