Tensión en el Mundial 2026: Egipto exige la exclusión de árbitro francés

La polémica eliminación de la selección de Egipto del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, debido a que la Federación Egipcia de Futbol exigió a la FIFA que excluya al árbitro francés François Letexier para lo que resta del torneo por los errores flagrantes durante su partido contra Argentina de los Octavos de final.

Asimismo, Hany About Rida, presidente de la Federación Egipcia de Futbol, pidió a la FIFA que se abra una investigación sobre Letexier por “los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia”.

En Egipto consideran que el árbitro francés François Letexier se negó a revisar varias acciones durante el partido contra Argentina del Mundial 2026 Reuters

La exigencia de que el árbitro francés ya no dirija más en el Mundial 2026, también se debe a que confirmaron un acto de discriminación hacia Egipto.

El dirigente destacó un obstinado rechazo del árbitro central del Argentina – Egipto a revisar ciertas acciones, que debieron significar un gol válido y un penal para su selección.

En Egipto denuncian un acto de discriminación Reuters

En el encuentro, François Letexier anuló un gol del egipcio Mostafa Zico al inicio de la segunda mitad, tras la intervención del VAR debido a una falta en el inicio de la acción.

Egipto considera igualmente que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina, justo antes del tercer tanto Albiceleste.

El técnico de Egipto, Hossam Hassan, denunció ayer que la selección de Argentina ejerció presión hacia el árbitro Reuters

Al término del partido, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, lamentó un arbitraje “ni justo ni equitativo”.

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado”, protestó el seleccionador.

Con información de AFP.