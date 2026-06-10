¿Maldición para los delanteros? Trionda, el balón del Mundial 2026 que promete menos vuelos largos y tiros más estables

Durante un Mundial, las estrellas suelen ser los futbolistas. Sin embargo, en 2026 habrá otro protagonista que podría influir en el destino de los 104 partidos del torneo. Se trata del Trionda, el balón oficial diseñado por Adidas para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

A simple vista destaca por sus colores inspirados en los tres países anfitriones. Pero detrás de su apariencia existe una innovación que ha llamado la atención de científicos y especialistas en aerodinámica. Por primera vez en la historia de los Mundiales masculinos, un balón fue construido con apenas cuatro paneles unidos térmicamente, una estructura que modifica la forma en que interactúa con el aire.

La pregunta es inevitable. ¿Puede un balón influir en el resultado de un partido?

Una reciente investigación sugiere que sí. Los ensayos realizados en túneles de viento revelan que el Trionda se comporta de manera distinta a sus predecesores. John Eric Goff, investigador especializado en física y profesor visitante en la Universidad de Puget Sound, participó en un estudio que analizó el comportamiento aerodinámico del balón.

Los expertos compararon su rendimiento con las esféricas utilizadoas en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, encontrando diferencias que podrían ser perceptibles para futbolistas de élite.

La principal conclusión es que el nuevo balón ofrece una trayectoria más estable en acciones de corta y media distancia. Tiros libres, centros al área y saques de esquina tendrían menos movimientos bruscos e inesperados que los observados con el famoso Jabulani de Sudáfrica 2010, una pelota que provocó numerosas quejas de porteros y delanteros debido a sus cambios repentinos de dirección.

Para conseguir esa estabilidad, Adidas incorporó profundas ranuras y una superficie rugosa que ayuda a controlar el flujo del aire alrededor del balón. El resultado es una respuesta más predecible cuando viaja a velocidades moderadas.

Pero la historia cambia cuando la pelota alcanza velocidades elevadas.

Un menor número de paneles podría indicar una longitud total de costura más corta y, por lo tanto, una superficie más lisa. Y la suavidad es importante porque la delgada capa límite de aire que se adhiere a la superficie determina dónde se separa el flujo, qué tan grande es la estela que se forma y cuánta resistencia experimenta la superficie”, cita Wired en un artículo sobre el tema.

Los investigadores detectaron que el Trionda pierde alcance más rápido que los modelos utilizados en los últimos tres Mundiales. En términos prácticos, un despeje largo, un saque de meta o un disparo desde gran distancia podrían caer algunos metros antes de lo esperado. La diferencia no parece enorme en laboratorio, pero sí suficiente para que jugadores profesionales deban ajustar sus referencias durante el torneo.

Eso significa que un pase largo al espacio podría quedarse corto. Un disparo desde fuera del área podría descender antes de alcanzar la escuadra. Incluso un portero acostumbrado a enviar el balón hasta el círculo central podría descubrir que la pelota ya no llega tan lejos.

La situación recuerda inevitablemente al Jabulani, uno de los balones más controvertidos en la historia de los Mundiales. Sin embargo, los científicos consideran que el Trionda no repetirá aquellos problemas extremos. Más bien representa una evolución que busca equilibrar estabilidad y velocidad sin generar trayectorias caóticas.

Con tecnología para apoyar al VAR

También existe otro elemento novedoso. El balón incorpora tecnología conectada para asistir al VAR y al sistema semiautomático de fuera de juego. A diferencia de los modelos anteriores, el sensor electrónico ya no está suspendido en el centro de la esfera, sino integrado dentro de uno de los paneles, mientras otros contrapesos distribuyen el peso para mantener el equilibrio.

Los autores del estudio advierten que ningún laboratorio puede reproducir por completo lo que ocurrirá en un Mundial. Factores como la altitud de la Ciudad de México, la humedad, la temperatura o el efecto aplicado por cada futbolista seguirán siendo determinantes.

Aun así, las conclusiones ofrecen una advertencia interesante a pocos días del inicio de la Copa del Mundo. Mientras las selecciones afinan tácticas y alineaciones, también deberán adaptarse a un balón que podría convertir un remate en gol o dejarlo apenas unos centímetros lejos del objetivo.

Porque en el Mundial 2026 no sólo competirán las mejores selecciones del planeta. También entrará en juego la física.