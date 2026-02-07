Macías reaparece con Pumas en Guadalajara y muestra avances en su rehabilitación

José Juan Macías vivió un emotivo reencuentro con Pumas luego de la grave lesión que sufrió en noviembre de 2025, cuando fue diagnosticado con ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, situación que lo obligó a iniciar un proceso de rehabilitación estimado en nueve meses.

El delantero tapatío se encontró con la plantilla universitaria en Guadalajara, ciudad donde actualmente realiza su recuperación, aprovechando la visita de los auriazules para enfrentar al Atlas. A través de redes sociales, Pumas de la UNAM compartió diversas imágenes en las que se observa a Macías conviviendo con sus compañeros y protagonizando un emotivo abrazo con el técnico Efraín Juárez, reflejo de la buena relación que mantiene con el grupo.

José Juan Macías tuvo un momento para poder convivir con sus compañeros de Pumas Pumas MX

Por su parte, el propio José Juan Macías ha mostrado avances en su recuperación mediante historias de Instagram, donde se le ve realizando trabajos de fuerza y ejercicios específicos, evidenciando una evolución positiva en la pierna lesionada.

Pese a la gravedad de la lesión, la directiva de Pumas decidió respaldar al atacante mexicano, manteniendo vigente su vínculo contractual con la institución, confiando en que pueda regresar a las canchas una vez concluido su proceso de rehabilitación. De acuerdo con los tiempos estimados, el regreso de Macías podría darse en el torneo Apertura 2026, convirtiéndose en un refuerzo esperado para el conjunto universitario.