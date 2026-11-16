Lukaku dice adiós a la Selección de Bélgica tras 16 años y cuatro Mundiales

La Selección de Bélgica pierde a uno de sus máximos referentes. Romelu Lukaku anunció este lunes su retiro de los Diablos Rojos, poniendo fin a una trayectoria de 16 años en el representativo nacional, con el que se convirtió en el máximo goleador histórico gracias a sus 94 anotaciones en 135 partidos.

El delantero de 33 años compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó que se siente tranquilo con la decisión de cerrar su etapa internacional, luego de representar a su país en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas

Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí", escribió el atacante, conocido como 'Big Rom', quien actualmente continúa su carrera profesional en el Fenerbahçe de Turquía.

Lukaku se despide de Bélgica tras una generación histórica

Durante sus 16 años con la selección belga, Romelu Lukaku se convirtió en una de las principales figuras de la llamada generación dorada de Bélgica, compartiendo vestidor con futbolistas de la talla de Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

El delantero debutó con el combinado absoluto en marzo de 2010, cuando apenas tenía 16 años, y desde entonces construyó una trayectoria que lo llevó a disputar los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en Rusia 2018, cuando Bélgica consiguió el tercer lugar de la Copa del Mundo, el mejor resultado de su historia en el torneo.

Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles", expresó Lukaku al recordar su paso por los Diablos Rojos.

Asimismo, agradeció a sus compañeros, entrenadores y aficionados por acompañarlo durante una etapa que calificó como una aventura maravillosa.

Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas", agregó.

¿Cuándo fue el último partido de Lukaku con Bélgica?

El último encuentro internacional de Romelu Lukaku fue el pasado 5 de octubre, cuando Bélgica cayó 4-1 frente a Francia en la Nations League.

El atacante no participó en el reciente triunfo de los Diablos Rojos por 4-1 ante Italia, resultado que les permitió clasificarse a los Cuartos de Final. Su ausencia respondió a molestias en la cadera y a un acuerdo con el seleccionador Mark van Bommel.

De esta manera, Lukaku cierra su trayectoria internacional como el máximo goleador de Bélgica, con 94 tantos en 135 partidos, dejando una huella importante en la historia del futbol de su país.