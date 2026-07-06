Lukaku desata la polémica con festejo en el que se burla de Trump tras eliminar a Estados Unidos

Tras marcar el 4-1 definitivo con el que Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026, Romelu Lukaku convirtió su festejo en uno de los momentos más comentados del torneo.

El delantero belga corrió hacia una de las esquinas del estadio y encadenó varias celebraciones. Primero realizó un baile que muchos relacionaron con los movimientos característicos del presidente estadunidense Donald Trump. Después llevó sus manos a las orejas al estilo del tradicional “Topo Gigio”, además de realizar otros gestos dirigidos a la tribuna, en una secuencia que rápidamente se volvió viral.

El contexto aumentó todavía más la repercusión. En los días previos al encuentro, Trump estuvo en el centro de la conversación después de la controversia generada por la rehabilitación de Folarin Balogun para disputar el partido ante Bélgica, un caso que provocó críticas y abrió un intenso debate alrededor del Mundial.

En la cancha, Bélgica fue ampliamente superior y terminó imponiéndose por 4-1 para dejar fuera al último de los países anfitriones que seguía con vida en el torneo. Lukaku cerró la goleada con el cuarto tanto y su celebración terminó robándose parte de los reflectores de la noche.

¿A quién enfrentará Bélgica en cuartos de final?

Con este triunfo, Bélgica avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a España en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.