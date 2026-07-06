Aficionado cumple teoría de Los Simpson y da balazo a su televisión tras eliminación de México

Un aficionado perdió completamente el control y le dio un balazo a la televisión tras la eliminación de México en el Mundial 2026 y, pese a la gravedad que esto conlleva, usuarios en redes sociales vincularon el hecho con una teoría de Los Simpson.

Este domingo 5 de julio, México no logró su cometido y perdió 3-2 frente a Inglaterra, resultado que lo llevó a caer por tercera vez en un partido oficial dentro del Estadio Ciudad de México y ser eliminado del Mundial 2026 en los Octavos de Final.

En las inmediaciones del inmueble de la capital del país no se registraron enfrentamientos ni disturbios, sin embargo, horas más tarde comenzó a circular el video de un aficionado con la playera de México que le dio un balazo a la televisión en la cual sintonizaban el partido entre México e Inglaterra.

La acompañante que estaba a su lado se notó visiblemente sorprendida, por lo que este video que trascendió pudiera considerarse real y no algo generado con Inteligencia Artificial, debido a las latas de cerveza aventadas al piso y la que terminó derribando la pantalla.

Este fue el momento en el que el personaje que porta la playera de la Selección Mexicana estalló tras la eliminación del conjunto de Javier Aguirre, resultado que le ocasionó perder 10 dólares:

De igual manera, fue en los propios comentarios de la publicación donde hicieron alusión a lo vivido por El jefe de la policía Clancy Wiggum, personaje de Los Simpson que terminó dándole un balazo a su televisor.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre lo visto en el video.

BFG