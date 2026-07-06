"Estoy tan feliz de que México perdiera", la burla de Brad Friedel

A pesar de tener todo a su favor para poder ganarle a Inglaterra, la Selección Mexicana cayó eliminada del Mundial 2026 (2-3) y las burlas no se hicieron esperar, sobre todo de un exjugador que se ha caracterizado por eso: Brad Friedel.

Si bien México se enfrentaba a una selección poderosa de Europa, tuvo los elementos para poder, siquiera, mandar el partido a tiempos extra, pero las malas decisiones y los errores, fueron notorios.

Guillermo Ochoa vivió sus últimos minutos como futbolista profesional; su último partido fue durante el México Vs Chequia del Mudnial 2026. Reuters

Brad Friedel, más feliz de la derrota de México, que de la victoria de Inglaterra

Durante su participación en el programa The Rest Is Football, producido por Netflix, el ex jugador estadounidense Brad Friedel no ocultó su felicidad de que México haya sido eliminado del Mundial 2026.

El exportero que jugó para el Tottenham se sinceró y dijo que se alegraba más por la derrota del Tri, antes que la victoria de Inglaterra.

Estoy tan feliz porque México no pudo superar a 10 hombres. Estoy tan feliz de que México perdiera, más que Inglaterra ganará”, afirmó en un tono de burla.

Justo después de la eliminación del Tricolor en la Copa del Mundo, Friedel analizó el encuentro en el Estadio Ciudad de México y comentó que el único error que cometió Inglaterra fue no haberse ido al descanso con la ventaja de dos goles, ya que eso pudo haber sentenciado el partido.

Gary Lineker, exjugador de Inglaterra y quien es el conductor de este programa, refirió que México puso en aprietos a los Tres Leones y fueron mejores que Inglaterra.

Pensé que ellos fueron muy buenos, y pensé que fueron mejores en futbol”, comentó.

Palabras que no gustaron en Friedel, quien de inmediato interrumpió a Lineker y afirmó “Gary, por favor. Dijiste ‘México’ y ‘muy buenos’ en la misma oración”, infiriendo que el Tricolor no es un rival complicado.

Brad Friedel en un partido con Estados UnidosMEXSPORT/DAVID LEAH MEXSPORT

Los comentarios contra México por parte de Brad Friedel se entienden, ya que por muchos años defendió el arco de Estados Unidos y mantiene una férrea rivalidad con México, el principal rival de USA en Concacaf.