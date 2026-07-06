Alan Montes, a una firma de fichar por Cruz Azul; ¿También irán por César? 

El Cruz Azul, vigente campeón de la Liga MX, ha regresado a los entrenamientos para preparar la defensa de su título en el Apertura 2026.

Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, el equipo busca consolidar su plantel con refuerzos estratégicos que fortalezcan todas las líneas, especialmente la defensa, mientras mantiene el bloque de jugadores que lograron el campeonato.

Alan Montes en uno de sus partidos en Turquía Instagram

Los primeros partidos amistosos ya están en agenda, con el objetivo de llegar en óptima forma al debut oficial.

Alan Montes, todo acordado para firmar por Cruz Azul

Alan Montes, el hermano menor de César Montes, está a una firma de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul.

El defensor central de 25 años, procedente de Necaxa y con reciente paso a préstamo por el Serikspor de Turquía, ha acordado todos los términos para llegar a La Noria y solo resta la firma del contrato para oficializar su incorporación.

El traspaso será sin pago para algún club, ya que llega como agente libre y firmaría por un año, con opciones de otro más, dependiendo de sus resultados con el club.

Montes, de 1.93 metros de altura y con experiencia en la Liga MX y el futbol turco, llega para reforzar la zaga central, aportando juventud, altura y solidez defensiva.

¿Abre la puerta a César Montes?

La llegada de Alan Montes podría ser el primer paso para un sueño familiar: ver a los hermanos Montes juntos en Cruz Azul.

César Montes, actual jugador del Lokomotiv de Moscú y pilar de la Selección Mexicana, es uno de los jugadores más deseados por la directiva cementera desde hace meses. Su experiencia, liderazgo y nivel internacional lo convierten en un objetivo prioritario para reforzar la defensa.

César Montes en un partido con la Selección Mexicana. Reuters

Sin embargo, para disgusto de la afición celeste, esta operación de Alan es totalmente independiente del ‘Cachorro’. Así que si la Máquina quiere fichar a César, tendrá que negociar directamente con su club.

De momento, no hay nada sobre la mesa, y César prioriza irse a Europa antes que regresar a México, aunque si no hay una oferta concreta, seguramente llegará a Cruz Azul.