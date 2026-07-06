Infantino admite llamada de Trump por el caso Balogun, pero defiende a la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conversar sobre la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun. Sin embargo, el dirigente negó cualquier intervención en la decisión del Comité Disciplinario del organismo.

En un comunicado, Infantino aclaró que el caso fue turnado a los órganos judiciales independientes de la FIFA, quienes son los únicos responsables de resolver el expediente disciplinario.

Infantino asegura respeto a los órganos disciplinarios

Recibí una llamada del presidente Donald Trump, como también recibo llamadas de jefes de Estado y otras autoridades. Le expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido por los órganos competentes”, señaló el mandatario.

El dirigente reiteró que la autonomía de los comités disciplinarios es un principio fundamental para la credibilidad del futbol mundial.

FIFA defiende la independencia de sus decisiones

Infantino subrayó que los órganos judiciales de la FIFA actúan de manera independiente y que sus resoluciones deben ser respetadas sin interferencias externas.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Su autonomía es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol”, afirmó.

Además, enfatizó que el respeto a estas decisiones es clave para la integridad del deporte:

Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho protege la integridad de nuestras competiciones”, añadió.

Contexto de la polémica por el caso Balogun

Las declaraciones de Infantino se producen después de que Donald Trump asegurara públicamente que intervino para solicitar la revisión de la expulsión de Folarin Balogun, decisión que terminó con la suspensión levantada y la habilitación del delantero para disputar el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 ante Bélgica.