Descubre el drama personal de Luka Doncic: separación amorosa y batalla por custodia de hijas

Hace meses que Luka Doncic brilla en las duelas con Los Angeles Lakers, pero fuera de ellas, la realidad lo golpea duro: el esloveno confirmó su separación de su prometida Anamaria Goltes, con quien ahora sostiene una batalla legal por la custodia de sus dos hijas.

Amo a mis hijas más que a nada y he hecho todo por tenerlas conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero no ha sido posible, así que tomé la dura decisión de terminar el compromiso", declaró Doncic a la cadena estadunidense ESPN en respuesta a las versiones que surgieron sobre su rompimiento sentimental.

La relación de casi nueve años, desde que eran adolescentes en Eslovenia, terminó en disputa: Goltes presentó una petición por manutención infantil y honorarios legales. Las hijas, de tres y un año, son el centro del conflicto, con Doncic luchando por pasar tiempo con ellas en Los Angeles durante la temporada NBA.

Su primera hija, Gabriela, nació en 2023, mientras que la segunda, Olivia lo hizo en diciembre pasado. Doncic viajó a Eslovenia para estar en su nacimiento, ausentándose un par de juegos de los Lakers. A su vuelta a Estados Unidos, quiso hacerlo con Gabriela, pero no le fue permitido.

Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas, y siempre pelearé por estar con ellas y darles la mejor vida", agregó el esloveno en su comunicado a ESPN.

Doncic, quien se mudó a Lakers en 2024 tras un cambio de equipo con los Dallas Mavericks, ha lidiado con esto en silencio, pero el estrés se nota: en sus últimos cinco juegos, promedia abajo de su estándar. Fuentes cercanas indican que la separación fue al inicio amigable, pero la custodia escaló a tribunales, lo que ha complicado las cosas entre quienes fueron pareja por un tiempo prolongado.

En medio de la temporada, con Lakers en la quinta posición de la Conferencia Oeste, Doncic prioriza a la familia: "El baloncesto es mi vida, pero mis hijas son todo". La batalla legal podría extenderse meses, con audiencias en Texas.