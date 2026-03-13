Los aliados y socios de El Mencho

Érick Valencia Salazar, alias El 85, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acordó esta semana cambiar su declaración a culpable por cargos de narcotráfico ante una corte federal en Washington buscando un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos a cambio de posibles beneficios en su sentencia, incluida una eventual cooperación con las autoridades.

El 85 se esperó hasta la muerte de El Mencho, Nemesio Oseguera, para declararse culpable. Fue su principal socio, pero terminó siendo uno de sus principales enemigos. En marzo de 2012, El 85 fue detenido en Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales tras una denuncia anónima sobre vehículos y personas armadas en su residencia. En aquella época se dijo que El Mencho lo delató para asumir el control total, con el apoyo de sus cuñados Los Cuinis, de lo que era entonces una organización naciente, el CJNG. La detención de El 85 fue la que le permitió a El Mencho tomar el control absoluto del cártel.

Luego de cinco años en prisión y de ser liberado en 2017 por irregularidades procesales, El 85 fundó el Cártel Nueva Plaza, aliado con el Cártel de Sinaloa, y le declaró la guerra al CJNG en Jalisco, Colima y Michoacán. Se disputaron el control de las rutas de las drogas sintéticas. Volvió a ser capturado en septiembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco, en el mismo lugar donde fue abatido El Mencho, por el Ejército mexicano durante un operativo donde se le hallaron armas y drogas. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2024, donde acaba, él también, de declararse culpable de narcotráfico.

Otro personaje clave en la historia del CJNG, Abigael González Valencia, El Cuini, cuñado de El Mencho, enfrenta cargos federales en una corte del Distrito de Columbia, Washington DC. También busca un acuerdo con la Fiscalía. Abigael González Valencia fue detenido por la Marina el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta y se lo identificó como el principal operador financiero de Los Cuinis. Desde marzo de 2014, el gran jurado de la Corte Federal para el Distrito de Columbia había acusado a Oseguera Cervantes y a Abigael de ser líderes de un mismo grupo criminal. Los Cuinis y el CJNG son, en realidad, dos caras de una misma moneda: el CJNG enfocado en la operación global y Los Cuinis en el lavado de dinero y la operación financiera.

Otro líder de Los Cuinis fue extraditado en 2020 a Estados Unidos desde Uruguay, donde estaba detenido desde 2016, Gerardo González Valencia, hermano de Abigael, otro cuñado de El Mencho y él mismo uno de los principales operadores financieros de esa organización. El CJNG y Los Cuinis son grupos con muchos, largos años de operación, con liderazgos históricos que hoy han sido prácticamente desmantelados. Están unidos por lazos operativos, familiares y hasta por su historia. Los hermanos González Valencia son sobrinos de Armando Valencia Cornelio, El Maradona, quien fue líder del Cártel del Milenio, hasta que fueron desplazados por La Familia Michoacana. Los Cuinis surgieron como grupo independiente en los 90, dentro del propio Cártel del Milenio siempre se dedicaron a la cocaína y las metanfetaminas.

La estrecha alianza entre el CJNG y Los Cuinis se debe no sólo a sus orígenes en el Cártel del Milenio, sino también por la relación familiar con Oseguera, casado con Rosalía, la hermana de Abigael. Las autoridades aseguran que, luego de sus detenciones, Rosalía se separó de El Mencho, pero esas relaciones en el crimen organizado no se rompen, más allá de la relación sentimental.

El Cártel del Milenio fue desmantelado tras la captura de Armando Valencia Cornelio y tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, y luego de deshacerse de El 85, El Mencho y Los Cuinis crearon el CJNG y crecieron desde Jalisco, Colima y Michoacán hacia todo el centro y el sur del país.

El Mencho y Abigael comenzaron a trabajar juntos en Michoacán, junto con José Revueltas, El Cachetes, cabeza del grupo llamado Los Viagras, quien fue detenido en septiembre de 2022 en un operativo del Ejército mexicano en Zapopan, Jalisco.

Por lo pronto, como decíamos, la historia secreta de esa organización, junto con los testigos, los familiares de los líderes y algunos de los políticos que trabajaron con ellos, como Edgar Veytia, el exfiscal de Nayarit, se está construyendo en Estados Unidos. Mientras tanto, en México, distintos personajes comienzan a disputarse la sucesión de El Mencho.

Pero todo esto sirve también para desmontar la tesis de que El Mencho fue asesinado intencionalmente en el operativo del día 22 de febrero pasado para que no diera información sobre sus relaciones con el gobierno federal u otros sectores de poder. Estados Unidos tiene en sus manos a la mayoría de los líderes del CJNG y Los Cuinis, unos 35 de los 100 enviados por el gobierno federal a EU fueron líderes o aliados de esa organización criminal: la información la tienen y más que completa: no hay mucho más que pudiera revelar El Mencho de lo que ya han revelado sus aliados, familiares y lugartenientes. Lo que falta por saber es qué se hará con esa información.