Chivas se ve mejor que todos en la Liguilla: El desafiante mensaje de Omar Govea

El panorama para las Chivas del Guadalajara luce desafiante, pero dentro de Verde Valle el discurso es de guerra. De cara al arranque de los Cuartos de Final del Clausura 2026, el conjunto tapatío encara la fase final con una nómina mermada por el llamado de la Selección Mexicana. Sin embargo, Omar Govea fungió como portavoz del vestidor y dejó claro que en el redil nadie agacha la cabeza pese a perder a cinco piezas fundamentales para la serie contra los Tigres de la UANL.

Omar Govea entrenando con Chivas. Foto de X: @Chivas

El mediocampista potosino fue tajante al señalar que la planeación del torneo contempló estos escenarios desde el día uno. Con la mira puesta en el Mundial 2026, el Rebaño Sagrado sabía que cedería talento al equipo de Javier Aguirre. "El equipo se va a matar por la gente", afirmó Govea, quien visualiza una oportunidad de oro para aquellos elementos que sumaron pocos minutos durante la fase regular, pero que ahora tienen la responsabilidad de cargar con el peso del escudo en el Estadio Universitario.

NADIE ES MEJOR QUE CHIVAS: LA CONFIANZA EN EL SISTEMA DE MILITO

A pesar de no contar con nombres de peso como Roberto Alvarado o Luis Romo, la confianza en el esquema táctico de Gabriel Milito permanece intacta. El estratega argentino logró implantar una identidad de juego asociativo y presión alta que, a ojos de Govea, los coloca al tú por tú contra cualquier rival de la Liga MX. El volante aseguró que no ven a ninguno de los otros siete clasificados por encima de ellos, desafiando a quienes ya los descartan por las ausencias.

Entrenamiento de Chivas. Foto de X: @Chivas

La mentalidad en el campamento rojiblanco dicta que el estilo de juego es la verdadera estrella del equipo. "Nadie es mejor que nosotros", sentenció el futbolista, lanzando un dardo a los críticos que ven a los felinos del norte como amplios favoritos. Para la plantilla, el orden táctico y la entrega física suplirán el talento individual de los seleccionados, buscando dar la sorpresa en la ida del próximo sábado en Nuevo León.

EL FACTOR RICHARD LEDEZMA: UN "REFUERZO" PARA BUSCAR EL TÍTULO

Dentro de la lista de ausencias para esta Liguilla, destacó un nombre que no apareció en la convocatoria del 'Vasco' Aguirre: Richard Ledezma. Aunque para muchos fue una sorpresa su exclusión del Tri, en Chivas celebran contar con el lateral derecho para la fase más crítica del certamen. Govea no escatimó en elogios para su compañero, colocándolo como el mejor exponente de la posición actualmente en el futbol mexicano.

Chivas en una sesión de entrenamiento. Foto de X: @Chivas

La presencia de 'Richie' se vuelve vital para las aspiraciones del Guadalajara. Ante las bajas de Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y el goleador Armando 'Hormiga' González, el aporte ofensivo y la solidez defensiva de Ledezma serán los pilares donde Milito apoye su estrategia. El grupo entiende que, aunque el sueño mundialista de Ledezma quedó en pausa, su revancha inmediata está en levantar el trofeo de liga y demostrar que su nivel es, efectivamente, de selección nacional.