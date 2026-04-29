Julián Quiñones firma doblete y es líder de goleo por encima de Cristiano Ronaldo

El atacante mexicano Julián Quiñones vive un momento de ensueño en el futbol de Arabia Saudita. Lejos de conformarse con un rol secundario tras su partida de la Liga MX, el delantero tomó por asalto la liga asiática y demostró su enorme calidad frente al arco. Durante la Jornada 30, el artillero protagonizó una actuación magistral que lo catapultó a la cima de la tabla de goleo, dejando atrás a figuras de talla mundial.

Jugadores del Al-Qadisiyah celebrando la victoria. Foto de X: @Alqadsiah

Con una demostración de poderío físico y contundencia, el seleccionado nacional guio la aplastante victoria de su equipo, el Al-Qadsiyah, por 4-0 frente al conjunto del Al-Riyad. Este resultado no solo llenó de alegría a los aficionados del club, sino que puso el nombre del naturalizado mexicano en las portadas de los principales medios deportivos del Medio Oriente.

UN CIERRE DE PARTIDO INOLVIDABLE PARA SUPERAR A CRISTIANO RONALDO

El camino hacia el liderato de artilleros no resultó sencillo durante los primeros 45 minutos del encuentro. Incluso, el videoarbitraje (VAR) le ahogó el grito al anularle una anotación en la primera mitad por una jugada polémica. Sin embargo, el atacante mantuvo la calma, leyó el juego a la perfección y esperó su momento para liquidar las acciones. Cuando el partido agonizaba y el rival dejaba espacios, el mexicano frotó la lámpara y desató la locura en las tribunas.

Julián Quiñones siendo abrazado por sus compañeros. Foto de X: @Alqadsiah

Al minuto 87, el delantero marcó el tercer tanto de su escuadra con una definición certera. Lejos de bajar las revoluciones, aprovechó el tiempo de compensación para sellar su doblete y decretar el 4-0 definitivo. Gracias a estas dos dianas, Julián Quiñones alcanzó la impresionante cifra de 28 goles en la campaña. Esta marca le sirvió para arrebatarle la cima de la clasificación a Ivan Toney, quien cuenta con 27 tantos, y dejar todavía más rezagado al astro portugués Cristiano Ronaldo, que acumula 25 anotaciones. Superar al exjugador del Real Madrid confirma el impacto inmediato que tuvo el letal delantero dentro del millonario torneo saudí.

EL SUEÑO INTACTO DE DISPUTAR LA LIGA DE CAMPEONES DE LA AFC

Más allá del logro individual de dominar el rubro goleador sobre estrellas internacionales, la aportación del atacante mantiene con vida las aspiraciones continentales de su institución. Con este contundente triunfo, el Al-Qadsiyah alcanzó las 65 unidades y se afianzó en la cuarta posición de la tabla general, respirándole en la nuca al Al-Ahli, que ocupa el tercer puesto con 67 puntos y un partido pendiente en esta fecha.

Futbolistas del Al-Qadisiyah celebrando. Foto de X: @Alqadsiah

El sistema de competencia de la liga árabe otorga únicamente tres boletos directos para disputar la prestigiosa Liga de Campeones de la AFC. Por este motivo, el cierre de temporada promete emociones al límite y dramatismo puro. Restan solo cuatro jornadas para que concluya el campeonato, y el conjunto de Quiñones necesita mantener la perfección si desea asegurar ese codiciado tercer lugar. Mientras tanto, el goleador goza de un nivel espectacular, consolidándose como el máximo depredador del área y demostrando que el talento pulido en el futbol azteca rinde frutos ante cualquier leyenda mundial.