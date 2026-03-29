Luis Chávez regresa a las canchas tras 9 meses y sueña con el Mundial 2026

Luis Chávez terminó con una pesadilla de 9 meses, superando la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y regresando a la cancha en un partido amistoso con Dynamo Moscú y soñando con poder volver a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Unas horas después de que México empatara 0-0 en la cancha del Estadio Banorte frente a Portugal, Luis Chávez anunció su regreso y compartió una fotografía en donde se le ve nuevamente en el terreno de juego.

Luis Chávez podría ser convocado a la última Fecha FIFA previo al Mundial 2026. Instagram: lc24

Con ello, el mediocampista zurdo mexicano podría regresar oficialmente el sábado 4 de abril cuando Dynamo Moscú se enfrente al FC Orenburg en una fecha más de la Liga en Rusia, misma en la que marchan en el 9º sitio de la tabla, lejos del descenso y sin posibilidades de disputar el título local.

Su vuelta a las canchas supone un respiro para Javier Aguirre, quien volvería a contar con uno de sus bastiones en la mitad de la cancha para el Mundial 2026, uniéndose a nombres como Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Edson Álvarez y Gilberto Mora, estos últimos se encuentran a poco tiempo de volver de sus respectivas lesiones.

En el resto de la temporada, Luis Chávez podría disputar 10 partidos más con Dynamo Moscú, mismos que podrían irse incrementando en caso de avanzar más allá de los Cuartos de Final de la Copa de Rusia, instancia en la que chocarán ante el FC Krasnodar.

Será hasta la última convocatoria previo al Mundial 2026 cuando se revele si Luis Chávez volverá a ser considerado por Javier Aguirre para afrontar los compromisos ante Ghana, Australia y Serbia, donde podrían estar completamente definidos los 26 jugadores que representarán a más de 120 millones de mexicanos en el Mundial 2026.

Titulares de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal en el Estadio Banorte. Mexsport

BFG