Lucy Bronze rompe récord con su novena aparición en el FIFPRO World 11 Femenino

El FIFPRO World 11 Femenino 2026 ya tiene a sus 11 integrantes y Lucy Bronze encabeza la lista de protagonistas. La defensa inglesa fue elegida por novena ocasión para el equipo ideal del año, una cifra que la convierte en la futbolista con más apariciones en la historia de esta distinción.

Lucy establece una nueva marca en el World 11

La jugadora del Chelsea había formado parte de ocho ediciones consecutivas entre 2017 y 2025. Con su nueva selección superó a la francesa Wendie Renard, quien cuenta con siete participaciones en el reconocimiento.

Bronze, de 35 años, es una de las defensoras más reconocidas del futbol inglés. A lo largo de su carrera ha jugado en equipos como Liverpool, Everton, Manchester City, Olympique de Lyon y Barcelona, antes de incorporarse a su actual equipo en 2024.

Dentro de su trayectoria destaca la participación con la selección de Inglaterra, con la que conquistó la Eurocopa en 2022; además, ha ganado cinco títulos de la UEFA Women's Champions League y diversos campeonatos nacionales.

La edición de este año marcó el regreso de Irene Paredes, quien volvió a integrar el equipo ideal nueve años después de su primera aparición; por su parte, la zambiana Barbara Banda consiguió su tercera selección y amplió su récord como la futbolista africana con más participaciones.

¿Quiénes integran el FIFPRO World 11 Femenino 2026?

El FIFPRO World 11 Femenino 2026 refleja el protagonismo que han alcanzado distintas futbolistas en el panorama internacional. El equipo quedó integrado por jugadoras de tres selecciones nacionales. España e Inglaterra dominaron la elección con cinco representantes cada una, mientras que Zambia completó el equipo con una futbolista.

La selección se realizó mediante los votos de 6 mil 511 profesionales de 64 países. Las participantes evaluaron el rendimiento de sus compañeras y votaron por las jugadoras que consideran más destacadas en cada posición para crear una alineación que agrupen a las exponentes reconocidas del futbol femenil.

El equipo quedó conformado de la siguiente manera:

Arquera

Hannah Hampton / Chelsea

Defensas

Alex Greendwood / Manchester City

Mapi León / London City Lionesses

Irene Paredes / Barcelona

Lucy Bronze / Chelsea

Centrocampistas

Alexia Putellas / London City Lionesses

Ella Toone / Manchester United

Aitana Bonmati / Barcelona

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