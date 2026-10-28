 Mina Shirakawa se ganó al público de México

La japonesa Mina Shirakawa resaltó cómo fue la transformación con los aficionados de México. En su primera presentación en la Catedral de la Lucha Libre, la abuchearon, pero tras diversas presentaciones, se ganó al público nacional, al grado de que corearon su nombre.

“La primera vez que estuve en la Arena México (2025), me abuchearon y todo se debe a los aficionados mexicanos que aman a sus luchadoras. Paso a paso, las ocasiones en las que he estado en la Arena México, todo cambió y la gente me apoyó, me hizo sentir muy feliz de que gritaran mi nombre y eso me ayudó muchísimo para los combates”, mencionó la luchadora de All Elite Wrestling (AEW).

Mina Shirakawa consideró que India Sioux es tan fuerte como Queen Aminata Foto tomada de Instagram Mina Shirakawa

En la función del próximo viernes 30 de octubre de 2026, Mina Shirakawa se enfrentará en mano a mano a la mexicana India Sioux, en un combate entre CMLL y AEW. Ante ello, quiere “robarse” la reacción de los aficionados que asistan a la Arena México.

“Quiero cambiar la reacción de los aficionados cuando me enfrente este viernes a India Sioux”, declaró.

La luchadora de AEW resaltó el estilo agresivo y la fuerza que tiene India Sioux, como cuando lo demostró cuando enfrentó a Queen Aminata, por lo que vislumbra recurrir a la técnica para poder llevarse la victoria.

“India Sioux es una luchadora que puede volar, ir rápido. Necesito aprender de estilo aéreo para poder llevarme la victoria”, apuntó.

Mina se dijo emocionada de volver a pisar la Arena México por la vibra especial que hay en el recinto, aunque aclaró que se siente nerviosa.