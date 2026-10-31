Liga MX: ¿cuáles son los equipos que ya están eliminados del Apertura 2026?

El Apertura 2026 de la Liga MX entró en su recta final con dos jornadas por jugarse y equipos sin posibilidades matemáticas de alcanzar la zona de clasificación a la fase final del torneo. La pelea por un lugar en la fiesta grande del futbol mexicano comienza a definirse, mientras algunos clubes ya no tienen margen para mantenerse en la contienda.

Actualmente, la línea de clasificación se encuentra en 21 puntos, aunque todavía hay equipos con partidos pendientes que podrían modificar ese registro. Si se consideran los registros previos, el puntaje necesario para avanzar podría ubicarse entre 24 y 26 unidades al cierre de la fase regular.

Atlante está eliminado del Apertura 2026. MEXSPORT

Equipos que ya están eliminados del Apertura 2026

Los Bravos de Juárez fueron el primer equipo en perder sus posibilidades matemáticas de clasificación. Después de 15 jornadas, acumulan ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y 11 derrotas. Además, registran los peores números del torneo tanto en defensa como en ataque, con 34 goles recibidos y apenas 12 anotados.

El segundo conjunto eliminado es Necaxa, que suma 10 unidades con un balance de dos triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Los Rayos todavía tienen pendiente su partido de este domingo 1 de noviembre frente a Santos, pero el resultado ya no modificará su situación en la lucha por un lugar en la liguilla.

Atlante se convirtió en el tercer equipo sin opciones de avanzar tras perder ante Chivas. En su regreso a la primera división, el conjunto acumula 14 puntos, con tres victorias, cinco empates y siete derrotas, números que ya no le permiten alcanzar la zona de clasificación.

Tigres también quedó eliminado matemáticamente debido a los cruces de los equipos implicados en la lucha por la liguilla. Los partidos pendientes de Rayados ante Querétaro y Pumas harán que la línea de clasificación esté por encima de los 21 puntos que podría alcanzar la U de Nuevo León.

Necaxa se quedó sin liguilla. MEXSPORT

La pelea por los últimos boletos se mantiene cerrada

La disputa por los lugares disponibles continúa entre varios equipos. Entre la sexta y la decimotercera posición existe una diferencia de apenas tres puntos, por lo que las últimas dos jornadas serán determinantes para definir a los clubes que avanzarán a la fase final.

Querétaro y Rayados tienen un partido pendiente que puede modificar el panorama de la clasificación. El equipo que consiga la victoria tendrá la oportunidad de tomar ventaja sobre otros competidores y mejorar sus posibilidades de conseguir uno de los boletos restantes.

La presión también alcanza a Tigres y Puebla, ubicados en las posiciones 15 y 14, respectivamente. Ambos podrían quedar eliminados después de la jornada 16 si no ganan y se combinan determinados resultados.

Con dos fechas por disputarse, la clasificación todavía puede cambiar. La jornada 16 será clave para reducir el grupo de aspirantes y definir qué clubes llegarán a la última fecha con posibilidades de disputar la liguilla.